Ahlatcı, Uğurludağ ve köylerini inceledi

AK Parti İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı, hafta sonu Uğurludağ ilçesini ziyaret etti. Ziyarette Başkan Ahlatcı’ya Belediye Başkanı Remzi Torun ve AK Parti İlçe Başkanı Ömer Kiday da eşlik etti. Ziyaret kapsamında hem esnafla hem de vatandaşlarla görüşen Başkan Ahlatcı, sorun ve talepleri dinledi.

Öte yandan karayolları tarafından yapımına devam edilen 18 kilometrelik Uğurludağ-Çorum yolunda da incelemelerde bulunan Başkan Ahlatcı, “Uğurludağ ilçemizi ziyaret ettik. Uğurludağ-Çorum yolunun çıkışında 18 kilometrelik bağlantı yolunun yapım çalışmalarına hızla devam ediliyor. Burada hummalı bir çalışma var. Biz de ilçe başkanımıza, belediye başkanımıza bu çalışmalardan dolayı teşekkür ediyoruz. Vatandaşımız her şeyin en güzelini hak ediyor. Bu çalışmaları bayramdan sonra tamamlayacağız” dedi.

“BAYRAMDAN SONRA AÇMAYI PLANLIYORUZ”

Uğurludağ Belediye Başkanı Remzi Torun da Kurban Bayramı’nın ardından yolu hizmete açmayı hedeflediklerini söyledi. Torun, “Burada Uğurludağ-Çorum bağlantı yolunun 18 kilometrelik kısmında yenileme çalışmaları karayolları tarafından yapılıyor. İhalesi yapıldı. Yüklenici firma çalışmalarını yapıyor. Bayram sonuna kadar tamamen bitirerek hizmete açmayı planlıyoruz” diye konuştu.

(Haber Merkezi)