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Ahlatcı Türkiye’nin devleri arasına girdi

Ahlatcı Holding, 6 ana sektörde 34 şirketiyle 3.180 kişilik istihdam sağlıyor ve 2018 yılı sonu itibariyle yıllık cirosu 13.1 milyar dolar olarak gerçekleşmiş bulunuyor. Türkiye iç pazarında; bilezikte %40, alyansta %30 ve spot altın piyasasında da %20 pazar payına sahip. 2018’de, başta Birleşik Arap Emirlikleri olmak üzere 27 ülkeye 543 milyon dolarlık işlenmiş altın ihraç etti. Külçe altın ihracatı ise 1.5 milyar doların üzerinde gerçekleşti.

Ahlatcı Türkiye’nin devleri arasına girdi

Ahlatcı Holding, 6 ana sektörde 34 şirketiyle 3.180 kişilik istihdam sağlıyor ve 2018 yılı sonu itibariyle yıllık cirosu 13.1 milyar dolar olarak gerçekleşmiş bulunuyor. Türkiye iç pazarında; bilezikte %40, alyansta %30 ve spot altın piyasasında da %20 pazar payına sahip. 2018’de, başta Birleşik Arap Emirlikleri olmak üzere 27 ülkeye 543 milyon dolarlık işlenmiş altın ihraç etti. Külçe altın ihracatı ise 1.5 milyar doların üzerinde gerçekleşti.

04 Temmuz 2019 Perşembe 00:09
Ahlatcı Türkiye’nin devleri arasına girdi

Böylesine bir büyüklüğe ulaşan Ahlatcı Holding, Fortune Türkiye’nin “en fazla ciro yapan 500 şirket” sıralamasında da, yalnızca iki şirketiyle 11. ve 12. olarak Türkiye’nin devleri arasına adını yazdırdı. Hatta, pek çok dev şirketi geride bıraktı. Ahlatcı Kuyumculuk, 24 milyar (katrilyon) 886 milyon (trilyon) lira cirosuyla 11. olurken, Ahlatcı Metal Rafineri de 23 milyar 398 milyon lira ciroyla 12. sırada yerini aldı. İki şirketin toplam cirosu 48 milyar 284 milyon liraya ulaşıyor ve 6. sırayı elde ediyor.

Türkiye’de en hızlı büyüyen şirketler sıralamasında açık ara önde olan Ahlatcı, Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. , Enerji Piyasaları İşletme A.Ş., Türk Hava Yolları A.O., Botaş Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş., Petrol Ofisi A.Ş., Opet Petrolcülük A.Ş., Ford Otomotiv Sanayi A.Ş., Bim Birleşik Mağazalar A.Ş., Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. ve Arçelik A.Ş.’den sonraki sırayı aldı.

Ahlatcı’nın ciro bakımından geride bıraktığı şirketler arasında ise, Rönesans İnşaat, Turkcell, Türk Telekom, Tofaş, Migros, Anadolu Efes, Enerjisa ve Vestel gibi Türk ekonomisinin devleri bulunuyor.

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