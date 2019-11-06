Ahlatcı Türkiye’nin 87. zengini

Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı, Ekonomist Dergisi’nin Kasım 2019 sayısında yayınlanan “Türkiye’nin en zengin 100 kişisi ve ailesi” listesinde 87. sıraya yükseldi. Ahlatcı geçen yıl, “Türkiye’nin 100 zengini” listesine 94. sıradan girmişti.

Ahmet Ahlatcı, listede 300-500 milyon dolar varlığa sahip olanlar kategorisinde yer alıyor.

İstanbul’da faaliyet gösteren Sinpaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı, hemşehrimiz Avni Çelik de bu yıl yine en zengin 100 listesinde bulunuyor. Geçen yıl 80. sırada olan Avni Çelik’in bu yılki sırası 81’incilik. Avni Çelik, 500-750 milyon dolar varlığa sahip olanlar arasında bulunuyor.

Çorum’dan, Türkiye’den ve dünyanın dört bir yanından kazandığını yine Çorum’da yatırıma dönüştüren “Çorum sevdalısı” Ahmet Ahlatcı’nın Türkiye’nin 100 büyük zengini arasında yükselmeye devam etmesi, Çorumlu hemşehrilerine de büyük gurur yaşatıyor.

(Taner ŞİMŞEK)