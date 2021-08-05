Ahlatcı, "Türkiye güçlü bir ülkedir"

Kaya ile Ahlatcı, Çepni Mahallesi, Gazi Caddesi ve Kulaksız Sokak’ta esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.



Her zaman vatandaşların arasında olmaya gayret gösteren Milletvekilli Kaya ile İl Başkanı Ahlatcı, Esnafları gezerek hal hatır sordular.

Göreve geldiği ilk günden itibaren sahalarda durmadan yorulmadan çalışan Ahlatcı, esnafları dinledikten sonra hükümetin esnafa verdiği ve nefes aldıran hibelerinden bahsetti.

Meydana gelen yangınlar dolayısıyla zor bir süreç yaşandığına dikkat çeken İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, “Devlet, millet el ele vererek inşallah bu zor günleri atlatacağız. Bugüne kadar olduğu gibi önümüzdeki süreçte de esnafımızın, vatandaşımızın yanında olmaya ve destek vermeye devam edeceğiz. İnşallah bu günlerin üstesinden geleceğiz” dedi.

Ahlatcı, İlk andan itibaren ilgili tüm kurum ve kuruluşların birlik ve beraberlik içerisinde büyük bir gayretle yangınları söndürebilmek için çalıştığını söyledi.

Türkiye'nin çıkan yangınları kendi imkanları ile söndürecek kadar güçlü olduğuna değinen Ahlatcı, 16 uçak, 9 İHA, 52 helikopter, 850 arazöz/su tankeri, 129 itfaiye aracı, 150 iş makinası, 57 ambulans, 16 UMKE aracı ve gerekli ekipmanlarla 5 bin 656 personelin aktif bir şekilde sahada olduğunu açıkladı.

Milletvekili Oğuzhan Kaya ve İl Başkanı Yusuf Ahlatcı'ya ziyaretlerde İl Başkan Yardımcıları Abdulbaki Katrancı, Elvan Börekçi ve Emre Çıtak eşlik etti.



