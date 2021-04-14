Ahlatcı: “Türk milleti için şehitlik, ulaşılabilecek en yüksek mertebe”

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, “14 Nisan Şehitler Haftası” münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Türk milleti için şehitlik mertebesinin ulaşılabilecek en yüksek mertebe olduğunu vurgulayan Ahlatcı, “Ülkemizin bağımsızlığı ve bütünlüğü uğruna, canlarını hiçe sayarak ölüme koşan, dünyanın dört bir yanında ve yurdumuzun her köşesindeki şehitliklerde "kefensiz ama görevini yapmış olmanın huzuru içinde yatan” kahraman şehitlerimizi minnet ve şükranla anıyor aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum” dedi.

İl Başkanı Yusuf Ahlatcı; “Bugün huzur ve güven içerisinde yaşama imkanına sahip olduğumuz cennet vatanımızın tarihi sayısız kahramanlıklarla doludur. Malazgirt Savaşı, İstanbul’un Fethi, Çanakkale Zaferi, Kurtuluş Savaşı ve en son 15 Temmuz hain darbe girişiminde olduğu gibi; Türk milletinin esir edilemeyeceğini, Türk vatanının parçalanamayacağını tüm dünyaya kanıtlamış, milli birlik ve bütünlüğümüzü bozmak isteyenlere karşı, dün olduğu gibi bugün de, daima hazır ve tetikte olduğumuzu göstermiş bulunmaktayız.

İBu duygu ve düşünceler ile Türk milletinin üstün haysiyet ve itibarını şerefle temsil ederken destanlaşan, aynı zamanda anıtlaşan aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, şehit ailelerimize ve yakınlarına sağlıklı ve huzurlu uzun ömürler diliyorum” dedi. (Haber Merkezi)

