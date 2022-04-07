Ahlatcı: “Tüm imkânlarımızı insanlığın istifadesine sunuyoruz”

TAKDİM

İnsanlık, tarih boyunca salgın ve pandemilerin oluşturduğu koşullarla birçok kez sınanmış ve topyekûn ortaya konulan mücadeleler önemli sonuçlar ortaya çıkarmıştı. Böylelikle şehirleşme düzeninden ekonomik altyapılara, siyasi organizasyonlardan yerleşik kültür, nüfus politikaları ve bilimsel araştırmaların yönüne kadar birçok konu başlığında alışkanlıklar yerini yeni durumlara bıraktı.

Bugün baktığımızda, geçmiş tecrübelerden daha yüksek bir etki ile hissettiğimiz pandemi koşulları bambaşka sosyal değişikliklere şimdiden kapı aralamış durumda. Coğrafya, iklim, dil, zaman, ekonomik dilim, siyasal tercih ve hatta bilimsel gelişmişlik dahi fark etmeksizin tüm insanlığı aynı yönde bir araya getiren Covid-19 pandemisinin oluşturacağı değişimler yakın gelecekte daha da açık bir şekilde görülecek.

Hititolog Doç. Dr. Özlem Sir Gavaz ve Hititolog Dr. Öğretim Üyesi Gülgüney Masalcı Şahin editörlüğü ile hayata geçirilen ve Anadolu’nun geçmişine ışık tutan ‘Eskiçağda Salgın ve Hastalıklar’ eserinde, bilim insanlarımızın, insanlığın bugün yaşadığı felaketlerin bir anlamda geçmişine derinlemesine bir ışık tutarak tahlil, tespit ve tenkitlerine şahit oluyoruz. 4.000 yıl öncesinin salgın şartlarına bilimsel bir yolculuk yaparken, o dönemde alınan tedbirleri, uygulanan karantina yöntemlerini, çözüm arayışlarını, yaşanan kültürel, siyasal, ekonomik ve bilimsel değişimleri görüyoruz.

Ahlatcı Ailesi olarak uluslararası anlamda büyük bir emsal ve referans kabul edilecek olan bu önemli eserin yayınlanmasından son derece memnun ve mutluyuz. Ailemizi teşkil eden tüm iştirak ve çalışma arkadaşlarımız ile birlikte akademik manada gerçekleştirilen tarih araştırmalarını her daim desteklemeye devam ederken, insanlığın ortak sorunu haline gelen konular üzerinde yüksek teknoloji araştırma ve geliştirme çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Pandemi ile mücadelede geçmiş tecrübeleri etüt ediyor, bugünün ve geleceğin ihtiyaçlarına cevaplar üretmeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda dünyada ilk defa mevcut geleneksel mRNA temelli aşılardan farklı olarak protein temelli nazal bir yöntemle uygulanan yerli Covid-19 aşı çalışmalarımız tüm hızıyla sürdürülüyor. Aşı çalışmalarına sağladığımız katkının yanı sıra %97 oranında doğruluk payına sahip olan n-FasT Covid-19 hızlı tanı kitini üreterek pandemi sürecinde hastalığın teşhisinin çok daha hızlı ve verimli bir şekilde konulmasını sağladık.

Geçmişimizi bilme, bugünü anlama ve geleceği inşa etme prensibi ile tüm imkânlarımızı insanlığın istifadesine sunuyor, Ahlatcı Holding olarak çözümün parçası olma irademizi diri tutuyoruz. Faaliyet gösterdiğimiz 6 ana sektörde 49 şirket ve 4.100 çalışanımızla sadece kentimize katma değer üretmekle kalmıyor, ülkemizi uluslararası arenada yüceltmeye odaklanıyoruz.

Çorum Kenti başta olmak üzere, ulusal ve uluslararası camiada önem taşıyacak olan “Eskiçağda Salgın ve Hastalıklar” adlı bu eserin hazırlamasında büyük emekleri olan ve kitabın editörlüğünü üstlenen, uzun yıllar Çoruma hizmet vermiş, Ahlatcı ailesinin dostları Hititolog Doç. Dr. Özlem Sir Gavaz ve Hititolog Dr. Öğrt. Üyesi Gülgüney Masalcı Şahin’e tebrik ve teşekkür ediyor, kitaba değerli makaleleri ile katkı sunan bilim insanlarına da ayrıca şükranlarımı sunuyorum. Bu kitap projesinin katkılarımız ile yayınlanıyor olmasından onur duyuyor, gelecek nesilleri aydınlatacağı inancımla tüm okuyuculara saygılarımı sunuyorum.

Aralık 2021

Ahmet AHLATCI

Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı