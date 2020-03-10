Ahlatcı, tarımdaki talepleri Bakan Yardımcısı’na iletti

AK Parti İl Başkanı Ahlatcı, görüşme sırasında Bakan Yardımcısı Aksu’ya Çorum tarımını geliştirmek ve üreticilerin sorunlarına çözüm üretmek amacıyla istekleri bir dosya halinde sundu.

Çorum’un ihtiyaçları doğrultusunda yapımı devam eden projeler üzerinde istişarelerde bulunduklarını belirten Ahlatcı, Bakan Yardımcı Aksu’ya ilettiği konularla ilgili çözüm noktasındaki yaklaşımlarından dolayı teşekkür etti.

Çorum’un tarım ve hayvancılıkla ilgili sorunları ve olası çözümleri yollarının görüşüldüğü ziyareti değerlendiren AK Parti İl Başkanı Ahlatcı, “Mevcut tarım arazilerinin sadece dörtte birinin sulanabildiği gözönünde bulundurularak sulama sistemlerindeki sorunlara çözüm bulunması için gerekli istişarelerde bulunduk. Sulama tekniklerindeki gelişim, tarımsal sanayinin geliştirilmesi ve tarımsal Ar-Ge kurularak ürünün kalitesinin artırılması çalışmaları önemlidir. Amaçlanan verime ulaşılması durumunda hem kırsal alanlar ekonomik açıdan kalkınacak hem de çıkan ürünün tarımsal sanayide işlenmesi ile kentsel alandaki sanayi geliştirilmiş olacaktır” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu ise, Çorum’un tarımla ilgili beklentilerini ileten Yusuf Ahlatcı’ya teşekkür etti.

Çorum’da tarımda konusunda yaşanan sıkıntıları bildiklerini ve bu konuda çalışmalar yapıldığını ifade eden Bakan Yardımcısı Aksu, Çorum’un tarımda ki gelişimi için de gereken tüm çabayı göstereceklerini söyledi.

(Haber Merkezi)