AHLATCI sektörünün şampiyonu
Turkcell ana sponsorluğunda düzenlenen Platin Global 100 Ödülleri, önceki akşam 24 TV ekranında açıklandı. “Global 100” listesinin genel sıralamasında, Ahlatcı Holding bünyesindeki Ahlatcı Kuyumculuk 10. sırayı alırken, Ahlatcı Metal Rafineri de 17’nciliği elde etti.
Güncel 29.12.2020, 22:40
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Ayrıca, Ahlatcı Kuyumculuk, maden sektörünün birincisi, Ahlatcı Metal Rafineri de ikincisi olarak, “Ahlatcı” markasının sektörel şampiyonluğunu perçinledi.
Türkiye’nin en dinamik aylık ekonomi ve iş dünyası dergisi Platin, Global 100 listesini, bağımsız pazar araştırma şirketi Ipsos’la birlikte yürüttüğü çalışma sonucu belirledi.
Helen Aslan’ın sunduğu programda, bu yılın teması “dijitalleşme” üzerine değerlendirmeler yapıldı.
(Haber Merkezi)
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