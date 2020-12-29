AHLATCI sektörünün şampiyonu

Ayrıca, Ahlatcı Kuyumculuk, maden sektörünün birincisi, Ahlatcı Metal Rafineri de ikincisi olarak, “Ahlatcı” markasının sektörel şampiyonluğunu perçinledi.

Türkiye’nin en dinamik aylık ekonomi ve iş dünyası dergisi Platin, Global 100 listesini, bağımsız pazar araştırma şirketi Ipsos’la birlikte yürüttüğü çalışma sonucu belirledi.

Helen Aslan’ın sunduğu programda, bu yılın teması “dijitalleşme” üzerine değerlendirmeler yapıldı.

(Haber Merkezi)