Ahlatcı: “Şehrimizi hep birlikte güzelleştireceğiz”

Ziyarette konuşan İl Başkanı Ahlatcı, “Güzel Çorum’umuzu oluşturan tüm mahallelerimizin kıymetli sakinlerinin talepleri bizim öncelikli hedeflerimiz olmuştur ve olacaktır. Çorum’umuzun ekmeğini birlikte yediğimiz, suyunu birlikte içtiğimiz, havasını ve gökyüzünü hep birlikte paylaştığımız tüm hemşehrilerimiz isteyecek biz de yapacağız. Bu kapsamda Buharaevler Mahalle sakinlerimizin ilettikleri taleplerinin yerine getirilmiş olmasının sevincini hep birlikte yaşıyoruz. Sayın Muhtarımız ve Mahallelilerimize nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum. Unutmayın bizler Çorumluyuz birbirimizden sorumluyuz” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın siyaset yaptığı her dönemde toplumun temsilcileri olan muhtarlarla iyi ilişkiler kurduğunun da altını çizen İl Başkanı Ahlatcı, “Hep birlikte Çorum’umuzu güzelleştirmek için çalışıyoruz. Mahallemizde yaptığımız ve yapacağımız çalışmalar hakkında işbirliği içerisinde hareket ederek, hizmetlerin etkin ve hızlı bir şekilde halkımıza ulaştırılması noktasında üstlendiğimiz sorumlulukla bir araya gelmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu. (Haber Merkezi)