Ahlatcı, şehit ailelerini ve gazileri unutmadı
AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, beraberindeki partililer ile birlikte 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle şehit ve gazi ailelerini ziyaret etti.
Güncel 17.07.2022, 17:53
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Sivas’ın Koyulhisar ilçesinde şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Şükrü Özyol ve Gazi Yücel Karataş’ın ailelerini ziyaret eden Ahlatcı’ya, İl Yönetim Kurulu üyeleri de eşlik etti.
Aileler ve gazi ile bir süre sohbet eden Ahlatcı, devletin her zaman şehit ve gazi ailelerinin yanında olduğunu, olmaya devam edeceğini söyledi.
Ailelerin ihtiyaç ve taleplerinin olup olmadığını soran Başkan Ahlatcı, “Bizler bir aileyiz ve birbirimizin dertleriyle dertlenmeyi biliriz. Her fırsatta sizlerin yanında olmaya dikkat ediyoruz ve etmeye devam edeceğiz. Allah tüm şehitlerimizi rahmet eylesin, tüm gazilerimize de şifa versin” dedi.
(Haber Merkezi)
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