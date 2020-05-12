Ahlatcı, sağlık çalışanı anneleri unutmadı

İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir, İl Başkan Yardımcıları Murat Günay, Kadriye Ünal Taşdemir ve Elif Tekeli ile birlikte Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bekleyen vatandaşların ve salgın döneminde evlerine gidemeyen sağlık çalışanlarının Anneler Günü’nü kutlayarak karanfil verdi.

Başhekim Yardımcısı Şennur Şimşek ve sağlıkçılar ile bir süre sohbet eden Ahlatcı, sağlık çalışanlarının göstermiş olduğu fedakarlık ve başarının asla unutulmayacağını ve Koronavirüs salgını nedeniyle evlerine gidemeyen sağlık çalışanlarının, hayatlarında en zor Anneler Günü’nü bu sene kutladığını söyledi.

(Haber Merkezi)