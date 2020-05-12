Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 17°
az bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale Koronavirüs
BİST
100159
ALTIN
384.693
DOLAR
6.9758
STERLİN
8.5334
EURO
7.5648
SON DAKİKA
2.Lig 18 Temmuz'da başlayacak
Kapat
"Mekanın sahipleri geri döndü"
"Mekanın sahipleri geri döndü"
Polisten operasyon: 17 gözaltı
Polisten operasyon: 17 gözaltı
Aşgın, Guinness Ormanı’nı inceledi
Aşgın, Guinness Ormanı’nı inceledi
3 ay sonra oğlunu görebildi
3 ay sonra sağlık çalışanı...
Berberler günler sonra kepenk açtı
Berberler günler sonra kepenk açtı

Ahlatcı, sağlık çalışanı anneleri unutmadı

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne giderek sağlık çalışanlarının Anneler Günü’nü kutladı.

12 Mayıs 2020 Salı 01:15
Ahlatcı, sağlık çalışanı anneleri unutmadı

İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir, İl Başkan Yardımcıları Murat Günay, Kadriye Ünal Taşdemir ve Elif Tekeli ile birlikte Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bekleyen vatandaşların ve salgın döneminde evlerine gidemeyen sağlık çalışanlarının Anneler Günü’nü kutlayarak karanfil verdi.

Başhekim Yardımcısı Şennur Şimşek ve sağlıkçılar ile bir süre sohbet eden Ahlatcı, sağlık çalışanlarının göstermiş olduğu fedakarlık ve başarının asla unutulmayacağını ve Koronavirüs salgını nedeniyle evlerine gidemeyen sağlık çalışanlarının, hayatlarında en zor Anneler Günü’nü bu sene kutladığını söyledi.

(Haber Merkezi)

İlgili Haberler
Pandemi günlerinde iş hukuku konuşuldu
Pandemi günlerinde iş hukuku konuşuldu
“Bizim Kedi Kükredi”
“Bizim Kedi Kükredi”
MUSTAFA TÜTÜNCÜ’NÜN KUT’ÜL AMARE ANILARI -10-
MUSTAFA TÜTÜNCÜ’NÜN KUT’ÜL AMARE ANILARI -10-
53 kişi hayatını kaybetti
53 kişi hayatını kaybetti
Mimar Ender Onur Çiftçi’yi kaybettik 
Mimar Ender Onur Çiftçi’yi kaybettik 
YKS'ye girecek öğrenciler için nüfus müdürlükleri 18-19 Mayıs tarihlerinde açık olacak
YKS'ye girecek öğrenciler için nüfus müdürlükleri 18-19 Mayıs tarihlerinde açık olacak
Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim