Ahlatcı, “Regaib Kandili” münasebetiyle bir mesaj yayımladı
“Yüce Allah’ın insanlara rahmet ve nimetlerini çokça ihsan ettiği Recep, Şaban ve Ramazan aylarının müjdeleyicisi Regaib Kandili ‘ne bir kez daha ulaşmış olmanın huzurunu ve mutluluğunu hep birlikte yaşamaktayız” diyen AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı; “Bu mübarek gecenin iyilik ve hoşgörünün güçlenmesine, yardımlaşma ve dayanışma duygularının kuvvetlenmesine vesile olmasını temenni ediyorum” dedi.
Güncel 02.02.2022, 19:15
41
İl Başkanı Yusuf Ahlatcı; “Regaib Kandili, kulun Rabbine daha fazla yaklaştıran, hoşgörü ve kardeşlik duygularını kuvvetlendiren gecelerimizden biridir. Bu gecede eller aynı düşüncelerle semaya açılır, kalpler aynı duygu etrafında çarpar ve dillerden dualar aynı aşkla dökülür. Bu kutlu geceyi yaratılanı Yaratan'dan ötürü sevmenin, barış içinde yaşamanın, milli birlik ve beraberliğimizin ulaşılabilecek en üstün değerler olduğunu hissederek idrak etmeliyiz” ifadelerini kullandı.
İl Başkanı Yusuf Ahlatcı; “Bu duygu ve düşüncelerle, ülkemizin, milletimizin ve tüm İslam Aleminin Üç Aylarını ve Regaib Kandilini tebrik eder, hayırlara vesile olmasını, Cenab-ı Hak'tan niyaz ederim” dedi.
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
3°
hafif yağmur
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|23
|54
|2. Konyaspor
|22
|45
|3. Alanyaspor
|23
|38
|4. Adana Demirspor
|23
|37
|5. Fenerbahçe
|23
|37
|6. Beşiktaş
|23
|36
|7. Hatayspor
|23
|36
|8. Başakşehir
|22
|34
|9. Gaziantep FK
|22
|32
|10. Sivasspor
|23
|31
|11. Kayserispor
|23
|31
|12. Karagümrük
|23
|30
|13. Kasımpaşa
|23
|27
|14. Göztepe
|23
|27
|15. Galatasaray
|23
|27
|16. Giresunspor
|23
|26
|17. Antalyaspor
|23
|24
|18. Rizespor
|23
|22
|19. Altay
|23
|18
|20. Ö.K Yeni Malatya
|22
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|21
|45
|2. Ankaragücü
|21
|45
|3. Erzurumspor
|21
|38
|4. Bandırmaspor
|21
|36
|5. İstanbulspor
|21
|36
|6. Eyüpspor
|20
|36
|7. Samsunspor
|20
|33
|8. Adanaspor
|21
|32
|9. Manisa Futbol Kulübü
|21
|28
|10. Tuzlaspor
|20
|27
|11. Keçiörengücü
|21
|26
|12. Gençlerbirliği
|21
|26
|13. Boluspor
|19
|24
|14. Kocaelispor
|21
|24
|15. Menemen Belediyespor
|21
|23
|16. Altınordu
|21
|22
|17. Bursaspor
|20
|20
|18. Denizlispor
|21
|19
|19. Balıkesirspor
|20
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Manchester City
|23
|57
|2. Liverpool
|22
|48
|3. Chelsea
|24
|47
|4. M. United
|22
|38
|5. West Ham United
|23
|37
|6. Arsenal
|21
|36
|7. Tottenham
|20
|36
|8. Wolverhampton Wanderers
|21
|34
|9. Brighton
|22
|30
|10. Leicester City
|20
|26
|11. Aston Villa
|21
|26
|12. Southampton
|22
|25
|13. Crystal Palace
|22
|24
|14. Brentford
|23
|23
|15. Leeds United
|21
|22
|16. Everton
|20
|19
|17. Norwich City
|22
|16
|18. Newcastle
|21
|15
|19. Watford
|20
|14
|20. Burnley
|18
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|22
|50
|2. Sevilla
|22
|46
|3. Real Betis
|22
|40
|4. Atletico Madrid
|21
|36
|5. Barcelona
|21
|35
|6. Real Sociedad
|21
|34
|7. Villarreal
|22
|32
|8. Rayo Vallecano
|21
|31
|9. Athletic Bilbao
|22
|31
|10. Valencia
|22
|29
|11. Osasuna
|22
|28
|12. Celta Vigo
|22
|27
|13. Espanyol
|22
|27
|14. Granada
|22
|24
|15. Elche
|22
|23
|16. Getafe
|22
|22
|17. Mallorca
|21
|20
|18. Cadiz
|22
|18
|19. Deportivo Alaves
|22
|17
|20. Levante
|21
|11