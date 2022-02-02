Ahlatcı, “Regaib Kandili” münasebetiyle bir mesaj yayımladı

İl Başkanı Yusuf Ahlatcı; “Regaib Kandili, kulun Rabbine daha fazla yaklaştıran, hoşgörü ve kardeşlik duygularını kuvvetlendiren gecelerimizden biridir. Bu gecede eller aynı düşüncelerle semaya açılır, kalpler aynı duygu etrafında çarpar ve dillerden dualar aynı aşkla dökülür. Bu kutlu geceyi yaratılanı Yaratan'dan ötürü sevmenin, barış içinde yaşamanın, milli birlik ve beraberliğimizin ulaşılabilecek en üstün değerler olduğunu hissederek idrak etmeliyiz” ifadelerini kullandı.

İl Başkanı Yusuf Ahlatcı; “Bu duygu ve düşüncelerle, ülkemizin, milletimizin ve tüm İslam Aleminin Üç Aylarını ve Regaib Kandilini tebrik eder, hayırlara vesile olmasını, Cenab-ı Hak'tan niyaz ederim” dedi.