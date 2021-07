Ahlatcı, ‘Partimiz milletin partisidir’

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı Başkanlığında gerçekleştirilen haftalık olağan yönetim toplantısında Türkiye'nin 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine ulaşması için yapılacak çalışmalarla ilgili istişarelerde bulunuldu.

Toplantıya, AK Parti Genel Merkez MKYK Üyesi ve Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İstanbul Yönetim Kurulu Üyesi Elif Şahin Keleş, İl Yönetim Kurulu Üyeleri, Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, AK Parti Çorum İl Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir, AK Parti Çorum İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Fatih Temur ve İl Genel Meclis Başkanımız Sn. Mehmet Bektaş katıldı.

AHLATCI, ‘PARTİMİZ MİLLETİN PARTİSİDİR’

Toplantıda konuşan AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı; “Dünyanın siyasi, diplomatik, askeri olarak en güçlü ülkeleri arasına girmek için 2023 virajını kazasız, belasız dönmemiz gerekiyor.

2023 seçimleri büyük bir medeniyet ve tarih mücadelesinin çağımızdaki zirvesinden önceki son duraktır. Bu sebeple her vakti her günü, her anı en verimli, en dolu şekilde değerlendirmeyi teşkilat olarak planlıyoruz.

2021 yılı Temmuz ayı ile 2022 yılı Ağustos ayını kapsayacak şekilde Çorum’da İl Teşkilatı olarak geniş bir çalışma planı hazırladık. Bu plan doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

AK Parti, kardeşliğin, vefanın ve dayanışmanın partisidir. Cumhurbaşkanımızın da her fırsatta ifade ettiği gibi partimiz şahısların değil milletin partisidir. Milletimizin bize emanet ettiği davayı sahiplenmek ve en yükseğe çıkarmak için üstlendiğimiz görevlerde en iyisini yapmanın gayreti içerisindeyiz “ dedi .

CEYLAN, ‘İSTİKAMRTİMİZ MİLLETİN GÖSTERDİĞİ İSTİKAMETTİR’

“Milletimize hizmet yolunda bıkmadan, usanmadan, rehavete kapılmadan ‘İnandığınYoldaYürü’ diyerek 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimize ulaşacağız” diyen MKYK Üyesi ve Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, ‘Kuruluşumuzdan bugüne, inandığımız değerleri korumak için çıktığımız kutlu yürüyüşte, milletimizin gösterdiği istikameti kendimize yol bildik. Bu doğrultuda içeride ve dışarıda haklı mücadelemizi her daim sürdürdük’ dedi.

Haftalık olağan toplantıda konuşan Ceylan, ‘Millet ve hizmet aşkıyla başlayan yolculuğumuzu, ulaşımdan eğitime, kültürden sağlığa, savunma sanayisinden enerjiye, başardığımız yüzlerce hedefle taçlandırdık. Ülkemiz için her zaman daha iyisini, en iyisini arzuladık.

Geldiğimiz noktada, Türkiye’nin partisi olarak yeni bir döneme kucak acıyoruz.

Yola çıkış̧ amacımızı unutmadığımız gibi bizi yolumuzdan döndürmeye çalışanlara da asla müsaade etmedik. Siyasetimizin merkezinden insan, sevdamızdan Türkiye eksik olmadı. Bu uğurda milletimizle omuz omuza yeni mücadelelere atılmaya ilk günkü̈ aşkla devam edeceğiz.

Türkiye için içeride ve dışarıda verdiğimiz mücadelelere devam edecek, inandığımız yolda yürüyeceğiz’ ifadelerini kullandı.

KAYA, ‘ÇOK ÇALIŞIP GÖNÜLLER YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ’

Toplantıda bir konuşmada Milletvekili Oğuzhan Kaya yaptı. Kaya konuşmasında, “Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, teşkilatlarımızla birlik ve beraberlik içerisinde, omuz omuza durmadan, yorulmadan çok çalışmaya, gönüller yapmaya devam edeceğiz.

AK Parti Çorum teşkilatı olarak üzerimize düşeni yapacağız 2023 seçiminde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden Cumhurbaşkanı seçmek için, "Bir çivi bir nalı, bir nal bir atı, bir at bir komutanı, komutan bir orduyu, ordu koca bir ülkeyi kurtarır. " Sözünü kendimize şiar edineceğiz, Mahalle başkanlarından, sandık kuruluna kadar çalışmamızı sürdürüyoruz.” dedi.

KAVUNCU, ‘ÇORUM MİLLET İRADESİ VE ORTAK AKILLA YÖNETİLİYOR’

Milletvekili Erol Kavuncu, konuşmasında bielik ve beraberliğe vurgu yaparak, Çorum’un millet iradesi ve ortak akılla yönetildiğinin altını çizdi.

Milletvekili Kavuncu, “2001 yılında başladığımız kutlu yürüyüşümüz boyunca daima milletimizin gösterdiği istikamete ilerledik. Siyasetimizin merkezine insanımızı yerleştirdik. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet anlayışından asla vazgeçmedik. Şimdi yeni bir atılım dönemine başlıyoruz. 2023 hedeflerine daha sağlam adımlarla ulaşmak için yenilenmeli ve tazelenmeliyiz. Dün olduğu gibi yarın da el ele omuz omuza çalışmaya devam etmeliyiz. Tek vücut halinde hareket ederek birlik ve beraberlik içinde büyük Türkiye hedefine ulaşacağımıza inancımız sonsuzdur.” Dedi

İl Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın; “Biz, milletin kurduğu, bugüne de milletin getirdiği bir partiyiz. Gücümüzü de ilhamımızı da milletten alır, birikimimizi ve imkânlarımızı sadece millete hizmet için kullanırız. AK Parti'nin 19 yıldır girdiği her seçimden birinci çıkmasının gerisindeki hikmet işte budur.

İnşallah 2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanlığı seçimini tekrar kazanacağız. Bu süreçte göstereceğiniz gayret, sarf edeceğiniz emek, yapacağınız fedakârlık için her birinize şimdiden teşekkür ediyorum.” dedi.

'İnandığın yolda yürü' sloganı ile başlayan toplantıda, millet iradesi ve ortak akılla yönetilen Çorum'da, vatandaşların AK Parti'den duyduğu memnuniyetine vurgu yapıldı.