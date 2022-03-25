Ahlatcı, mücevherin lideri 

İstanbul’daki 51. İstanbul Mücevher Fuarı’nda Mücevher İhracatçıları Birliği’nin geleneksel “İhracatın Liderleri Ödül Töreni”nde beş kategoride ödüller sahiplerini buldu.

Genel ihracat sıralamasında, İstanbul Altın Rafinerisi birinci, Ahlatcı Kuyumculuk ikinci, Ahlatcı Metal Rafineri de üçüncü oldu. Altından mamul mücevherat kategorisinde ise Ahlatcı Kuyumculuk birinciliği, Arpaş ikinciliği, Elit İstanbul da üçüncülüğü aldı.

Pırlantalı mücevherat kategorisinin ilk üç sırasını, Zen Pırlanta, On Mücevherat ve Ororia Dış Ticaret paylaştı. Gümüşte, Onur Kardeşler, İpek Yolu ve Petek Gümüş, bijuteri kategorisinde Eylül, Begüm Khan ve Antik İstanbul ilk üçe girdi.

(Haber Merkezi)

