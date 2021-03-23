Ahlatcı, milli savaş uçağı ve helikoptere katkı sağlayacak

Ağırlıklı olarak altın-döviz, enerji, otomotiv, sağlık gibi alanlarda faaliyet gösteren Ahlatcı, Ankara’da, ODTÜ Teknokent’te kurduğu Nanografi A.Ş. ile AR-GE’ye de çok ciddi yatırım yaptı; 40 bilim insanı tarafından Covit-19 aşısı ve tanı kiti geliştirildi, kurşun geçirmez yelek ağırlığını 8 kat hafifleten ve tankları termal kameraların görüşünden gizleyen buluşlarla Türkiye’nin gündeminde yer aldı.

Yavuz Donat’ın 1 Mart 2021 günlü Sabah’taki yazısı ise Ahlatcı Holdring bünyesinde ortaya çıkarılan yeni icat ve buluşların Türkiye genelinde duyulmasını sağladı. Yavuz Donat’ın bu yazısından etkilenenlerden biri de, Türk milli havacılık ve uzay sanayiinin başındaki insan, TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil oldu.

Temel Kotil, Ahmet Ahlatcı ile tanışma isteğini, Çevre ve Şehircilik Bakan Danışmanı, önceki Çorum Belediye Başkanı Zeki Gül’e iletti. Bunun üzerine, Ahmet Ahlatcı ile Zeki Gül, önceki gün Temel Kotil’i ziyaret ederek geniş bir görüşme yaptılar.

Ahmet Ahlatcı, Nanografi A.Ş. bünyesinde yapılan çalışmalar hakkında Kotil’e bilgi verirken, grafen malzemesi üretildiğini ve bu teknolojiyle yapılan çelik yeleklerin şimdi kullanılanlardan 8 kat daha hafif olduğunu, karbon nanotüp teknolojisiyle de, diğer nano partiküllerin kullanılması sonucu üstün özelliklerde nanokompozit üretildiğini, elektronik uygulamalar için iletken ve şeffaf olarak kaplanabilen nanoink (iletken mürekkep) yapıldığını anlattı.

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, uçak ve helikopter imalatında grafen malzemesini kullanmak üzere Ahlatcı’ya birlikte çalışma ve yeni projeler geliştirme önerisinde bulundu ve bu konuda karşılıklı mutabık kalındı.

Görüşmenin ardından TUSAŞ tesislerinde yerli ve milli olarak üretilen ATAK-GÖKBEY-T70-T629 helikopterleri, MMU-HÜRKUŞ-HÜRJET uçak projeleri yerinde incelendi. F-35 uçağını satmama konusunda ısrarcı olan ABD’nin, F-35 uçağı orta gövde ve bazı komponentlerin üretilmesi işini halen TUSAŞ tesislerinde yürüttüğü bildirildi.

TUSAŞ’ın projeleri tanıtılırken, F-35 uçaklarından daha kabiliyetli olacak olan Milli Muharip Uçağı projesinin 18 Mart 2023 tarihinde motor çalıştıracağı ve hangardan çıkacağı da ifade edildi. Temel Kotil ile Ahmet Ahlatcı, gönümüzdeki günlerde tekrar buluşup ayrıntıları görüşmek üzere anlaştılar. (Haber Merkezi)