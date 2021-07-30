Ahlatcı: “Milletvekili Ceylan’ın kıymetini bilelim” 

Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Bektaş ve il yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Alaca’da İlçe Başkanlığı’nı ziyaret etti.

İlçe Başkanı Ragıp Ağaçdan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, taleplerini Milletvekili Ceylan ve İl Başkanı Ahlatcı’ya iletti.

Ardından İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Bektaş söz alarak, il genel meclisinin yaptığı çalışmalardan bahsetti.

Milletvekili Ahmet Sami Ceylan’ın partilileri dinlemekle yetindiği toplantıda konuşan İl Başkanı Yusuf Ahlatcı ise Alaca’ya yapılan hizmetleri ve yatırımları bir kez daha hatırlattı. Alaca’nın AK Parti için önemli bir yer olduğunu söyleyen Ahlatcı, her seçim döneminde yüksek sonuçların alındığı Alaca’ya yatırım ve hizmet konusunda da gelen taleplerin hep dikkate alındığını vurguladı.

Ahlatcı, teşkilat mensuplarına da yapılan hizmetleri millete iyi anlatmaları ve sık sık hatırlatmaları tavsiyesinde bulundu.

Konuşmasında AK Parti Genel Merkezinde çok önemli bir yere sahip olan ve 2. kez MKYK üyeliğine seçilen Ahmet Sami Ceylan’dan da övgüyle bahseden Ahlatcı, “Bizim elimizde çok kıymetli bir milletvekilimiz var. Çorum’a hizmet edebilmek için, bir fazla yatırım kazandırabilmek için gecesini gündüzüne katıyor. Alaca’nın sayın vekilimizde apayrı bir yeri var. Alaca deyince gözleri ayrı parlıyor. Bugüne kadar ne talebimiz olduysa yerine getirebilmek için yoğun çaba sarf etti. Arkadaşlar bu adamın kıymetini bilelim. Bu adam bizim için çok büyük bir nimettir” dedi. (Haber Merkezi)

