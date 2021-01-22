Ahlatcı mazbatasını aldı

İl Seçim Kurulu’nda gerçekleşen mazbata törenine Mazbata törenine AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Fatih Temur, Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir, il genel meclisi üyeleri, yeni seçilen il yönetim kurulu üyeleri ve partililer katıldı.

Mazbata töreninde konuşan İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, kendisini bu göreve layık gören başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere genel merkez yöneticileri, milletvekilleri, belediye başkanları ve tüm teşkilat mensuplarına teşekkür etti. Ahlatcı, “Göreve geldiğimiz ilk günden bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada Çorum’umuzu 2023, ardından da 2053 ve 2071 hedeflerine ulaştırma gayreti içerisinde olacağız” dedi.

Çorum’da 7 Ekim’de başlayan kongre sürecinin birlik ve beraberlik içerisinde tamamlandığını açıklayan Ahlatcı, mazbatayı aldıktan sonra Çorum’a hizmet kervanına kaldıkları yerden devam edeceklerinin altını çizerek, “Hepimiz Çorum’a hizmet etmek için buradayız” ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Aşgın ise hep birlikte Recep Tayyip Erdoğan’ın arkasında dimdik durarak yollarına devam edeceklerini söyledi.

Milletvekili Ceylan da Yusuf Ahlatcı’nın 2 yıl önce İl Başkanlığı’na atandığını anımsatarak, “Çorum’da çok güzel işlere imza atıldı. Kongreler bir yenilenmenin yaşandığı dönemlerdir. 2023 seçimlerine bu yönetimle bugünden itibaren hızlı bir şekilde hazırlanacağız” dedi.

Türkiye’de 41 ilin il kongresini yaptığını, kalan 40 ilin kongrelerini tamamladıktan sonra büyük kongreyi yapacaklarını belirten Ceylan, 2023 seçimlerine şimdiden hazır olduklarını dile getirdi.

Mazbata töreni İl Seçim Kurulu önünde hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

(Haber Merkezi)