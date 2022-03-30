Ahlatcı, köy muhtarları ile bir araya geldi

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden İl Başkanı Yusuf Ahlatcı; “Muhtarlarımız, bizlerle birlikte mahallelerimizin ve köylerimizin gelişimi ve değişimi konusunda işbirliği içerisinde hareket ederek, hizmetlerin etkin ve hızlı şekilde halkımıza ulaştırılmasına noktasında üstlendikleri sorumlulukla, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da ifade ettiği gibi “devletimizin gören gözü, işiten kulağı“ olarak halkımızla kamu arasında köprü vazifesi görmekteler. Yine belirtmek isterim ki; Muhtarlarımız seçildikleri köy ve mahallelerde vatandaşlarımızın ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda yapılacak olan kamu hizmetlerinin en verimli şekilde yerine getirilmesi için büyük bir özveriyle görev yapmaktadır” dedi.

"Kalkınan ve sürekli büyüyen ülkemizin, hedeflerine birlik ve beraberlik içerisinde ulaşabilmesi için mahallemizden köylerimize kadar Devletimizin tüm birimlerinin uyum ve işbirliğiyle hareket ettiklerini; muhtarlarımızın bu istikamette halkın içinden gelen kişiler olarak da katkı sağladıklarını” belirten Yusuf Ahlatcı; “Siyaset yaptığı her dönemde toplumun temsilcileriyle her zaman iyi ilişkiler kuran Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan gibi bizlerde göreve geldiğimiz günden bugüne kadar sürekli muhtarlarımızla iletişim halindeyiz ve onların telkinlerini dikkate alarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Muhtarlarımızın taleplerini yerine getirmek bizim asli görevlerimiz arasındadır” dedi.

"Hep birlikte Çorum’umuzu güzelleştirmek için çalışıyoruz. Mahalle ve köylerimizde yaptığımız ve yapacağımız çalışmalar hakkında işbirliği içerisinde hareket ederek, hizmetlerin etkin ve hızlı bir şekilde halkımıza ulaştırılması noktasında üstlendiğimiz sorumlulukla bir araya gelmeye devam edeceklerini” belirten Ahlatcı; Şeyhamza Köyü Muhtarı Veysal Altunkaya, Türkler Köyü Muhtarı Ömer Tomak, Cerit Köyü Muhtarı Metin Sözüdoğru, Çatak Köyü Muhtarı Cemal Karakaş, Feruz Köyü Muhtarı Sarıoğlu, Paşa Köyü Muhtarı Yüksel Ertürk ve Suhilan Köyü Muhtarı Sebahattin Türk’ün katıldığı ziyaretten dolayı teşekkürlerini ifade etti.