Ahlatcı “Kadir Gecesi“ni kutladı

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, ’Bereket ve huzur içerisinde geçirmekte olduğumuz mübarek Ramazan ayının sonuna yaklaşmamızla birlikte, af ve mağfiret kapılarının ardına kadar açıldığı, Kur’an-ı Kerim’in inmeye başladığı Kadir Gecesi’ni idrak edecek olmanın manevi huzurunu yaşamaktayız. Maddi ve manevi pek çok hikmet ve rahmeti, bereket ve mağfireti bünyesinde barındıran Ramazan Ayı, Kadir Gecesi ile zirveye ulaşmakta ve bayram sevinci ile taçlanmaktadır. Bu mübarek gecede, bu güzel Vatanda birlikte yaşadığımız bütün kardeşlerimiz ve felaketlerle boğuşan yakın ve uzak çevremizdeki ülkelerde yaşayan tüm Müslümanlar ve hatta tüm insanlar için sevginin, barışın ve huzurun olması en büyük dileğimizdir” dedi.

Kadir Gecesi, manevi ikliminin yanı sıra, birlik ve beraberlik içinde vazgeçilmez bir fırsattır diyen İl Başkanı Yusuf Ahlatcı; “Dua ve tövbelerin kabul edildiği bu kutsal af ve mağfiret gecesinde, dargınlıkların bir kenara bırakılarak, tüm hayırların, dostlukların, komşuluk ve merhamet duygularımızın artmasına, aramızdaki sevgi, saygı ve kardeşlik bağlarımızın gelişmesine vesile olmasını temenni ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, bütün İslam âleminin mübarek Kadir Gecesi’ni en kalbi duygularımla tebrik ediyor; Kadir Gecesi’nin feyz ve bereketinden hepimizin nasiplenmesini, dua ve niyazlarımızın kabul olmasını, Ramazan Bayramı’na sağlık, afiyet içerisinde huzur ve mutlulukla erişebilmeyi Cenab-ı Hak’tan niyaz ediyorum” ifadelerini kullandı.