Ahlatcı, iki şirketinin toplamı ile Türkiye’nin ciro şampiyonu

Capital Dergisi’nin Ağustos 2021 sayısında, Türkiye’nin ciro bakımından 500 büyük özel şirketi sıralandı. Bu değerlendirmeye göre, 2020 yılında Ahlatcı Kuyumculuk 41 milyar 484 milyon lira cirosuyla 6. sırada, Ahlatcı Metal Rafineri ise 31 milyar 470 milyon lira cirosuyla 13. sırada yer aldı. Ahlatcı Holding’in iki şirketinin toplam cirosu 72 milyar 954 milyon liraya ulaşıyor ve 63 milyar 244 milyon liralık cirosuyla 1. sırada bulunan TÜPRAŞ’ın önüne geçerek Türkiye’nin ciro şampiyonu oluyor.

Ahlatcı Holding, yine 2020 yılındaki iki şirketinin toplam 72.9 milyarlık cirosuyla, önceki ay Fortune 500 değerlendirmesinde de Enerji Piyasaları İşletme A.Ş.’nin ardından Türkiye ikincisi olmuştu.

Şirketlerin 2020 yılındaki cirolarına göre Capital 500 listesinde, ilk sıralar şöyle: Tüpraş 63 milyar 244 milyon, BİM Birleşik Mağazalar 55 milyar 495 milyon, Ford Otosan 49 milyar 451 milyon, Türk Hava Yolları 46 milyar 484 milyon, Petrol Ofisi 43 milyar 690 milyon, Ahlatcı Kuyumculuk 41 milyar 484 milyon, Arçelik 40 milyar 872 milyon, OPET 38 milyar 623 milyon, A 101 Yeni Mağazacılık 35 milyar 758 milyon, Shell-Turcas Petrol 34 milyar 521 milyon, Ereğli Demir-Çelik 32 milyar 48 milyon, ismi saklı bir şirket 31 milyar 522 milyon, Ahlatcı Metal Rafineri 31 milyar 470 milyon, Oyak Renault 31 milyar 241 milyon, Toyota Otomotiv 31 milyar 60 milyon lira.

