Ahlatcı Holding’ten Çorum’a 1.6 milyarlık fabrika yatırımı

Ahlatcı Holding, Çorum’a 100 milyon dolarlık yatırımla 3 yeni fabrika kuracak ve bin 200 kişiye istihdam sağlayacak.

Altın Rafinerisi’nde bir basın toplantısı düzenleyen Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı yeni yapılacak olan yatırım için Çorum Organize Sanayi Bölgesi’nde 500-600 dönümlük alan talebinde bulunacaklarını, yatırımın buraya yapılamaması durumunda Sungurlu OSB’nin de bir alternatif olarak düşünüldüğünü vurguladı.

Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Emin Ahlatcı, Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ateş Ahlatcı, Ahlatcı Holding Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Özkan Talay ve Ahlatcı Holding Kurumsal İletişim Direktörü Gökhan Ölmez ile birlikte düzenlediği toplantıda çeşitli konularda bilgi veren işadamı Ahmet Ahlatcı’nın en dikkat çeken açıklaması ise 100 milyon dolarlık yani 1.6 milyar TL’lik üç fabrika yatırımı oldu.

Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı, hem savunma sanayinin ihtiyacını karşılamak hem de ihracata yönelik Çorum'a barut üretimi ile ilgili 100 Milyon dolara mal olacak 3 fabrika kuracaklarını ve bu fabrikalarda bin 200 kişiyi istihdam edeceklerini açıkladı.

Bu fabrikalardan birisinin stratejik bir öneme sahip olan Barut fabrikası olduğunu açıklayan Ahmet Ahlatcı, “Barut Fabrikası çok stratejik fabrika. Türkiye'den bir tane var. İkincisini Çorum'a yapacağız. Barutun oluşması için iki nitroselülöz ve nitrogliserin tesisi yapacağız. Yani 100 milyon dolar, 1.6 milyar liralık yatırım. Organize Sanayi Bölgesi’nden yer talep edeceğiz. Çorum’da yer tahsis edilmezse Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi’ne gideceğiz. 600 dönümlük yer talebimiz var. Barutun yüzde 30-40'nı Makine Kimya Enstitüsü’ne vereceğiz. Yüzde 60'nı ihraç edeceğiz. Barutun hem ham maddesini hem kendisini üreteceğiz. İthalat yapmadan ihracat yapacağız. Yıllık bin 500 ton kapasiteli tesis yapacağız. Fabrikada bin 200 kişi istihdam edilecek” diye konuştu.

SUNGURLU'YA KAYABİLİR

Çorum OSB’de yer talep ettiklerini dile getiren Ahlatcı, Çorum OSB'nin kendilerine yer vermemesi durumunda fabrikaları Sungurlu OSB'ye kurmayı düşündüklerini söyledi.

BARUTUN HAMMADDESİNİ

YAPAN İKİ FABRİKA DAHA

Barut üretiminde hammadde olmadan ithalat yöntemiyle barut üretimi yapıldığını vurgulayan Ahlatcı, barutun hammaddelerini de üreterek tam anlamıyla yerli ve milli bir barut üretimi gerçekleştireceklerini dile getirdi. Barutun hammaddesini üreten fabrikalarını da yapacaklarını söyleyen Ahmet Ahlatcı, ithalat yapmadan ihracat yapacaklarını kuracaklarını nitrogliserin ve nitroselüloz fabrikaları ile barutun hammaddelerini de üreteceklerini açıkladı.

İşadamı Ahmet Ahlatcı ayrıca barutun pamuktan üretildiğini hatırlatarak başta Çukurova olmak üzere ülkemizde pamuk yetiştiricilerine de böylece destek olunacağını kaydetti.

“SÜPER BONO ÇIKARILIRSA

EKONOMİ RAYINA GİRER”

Toplantıda gazetecilerin sorularını da yanıtlayarak ekonomide yaşanan dalgalanmalarla ilgili bilgi veren Ahlatcı, “Ekonomi de yaşananların bir kısmı dünyadaki bir kısmı ise içerideki gelişmelerden kaynaklanıyor. Malumunuz Rusya-Ukrayna savaşı var. Gerek gıda maddeleri, gerek doğal gaz fiyatları pahalı. Enflasyon var. Ülke olarak yapmamız gereken bir şey var. Son 15 gündür dillendiriliyorum. Enflasyona dayalı süper bono çıkacak. O bono çıktığında piyasalar biraz daha dengelenecek. Bu yıl kış mevsiminde bahçemizde marul ektik. Marulların tanesini 2 liradan bir markete satışını yaptık. Ertesi gün bir tanesini geri almak istedik. 18 lira dediler. 2 liraya alıyorsunuz 18 liraya satıyorsunuz bu olmaz. Bizim bunlarla ilgili ekonomi yönetimine sunduğumuz 20 projemiz var. İnşallah onlar gerçekleşir. Enflasyonun önlenmesi için hal yasasının mutlaka çıkması lazım. Tarımda üretenin ödüllendirilmesi lazım. Alınacak 3-5 tedbirle ekonomimiz rayına oturacaktır. Bu tedbirlerde dillendirildi. 10-15 gün içerisinde hayata geçirilecektir diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

EGM’YE ÇELİK YELEK

Ankara’da faaliyet gösteren tesislerinde çelik yelek ve görünmez boya gibi yatırımları hakkında da bilgi vererek askeriye için hazırladıkları çelik yelekleri teslim ettiklerini, testleri Çorum’da yapılan ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nün talebi olan ve normal ağırlığının 8’de 1’i kadar ağırlığı bulunan çelik yeleklerinde üretiminin yapıldığını kaydeden Ahlatcı, ayrıca İsrail ve ABD’nin ülkemize vermediği görünmez boya üretiminin de ayda 10 ton olarak yapılarak ilgili kurumlara verildiğini söyledi.

ÇORUM ALTIN TOPLAMA

MERKEZİ HALİNE GELECEK

Kuyumculuk sektöründe 40’ncı yılına girdiğini belirterek altın toplama alanında bir projeyi hayata geçirmek üzere olduklarını dile getiren Ahmet Ahlatcı, proje kapsamında herkesin kazançlı çıkacağını, Türkiye’nin altın toplama merkezinin Çorum olacağını bildirdi. İşadamı Ahmet Ahlatcı ayrıca 6 ay içinde holdingin halka arzının gerçekleşeceğini de duyurdu.

(Volkan SINAYUÇ)

