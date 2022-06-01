Son Dakika

Ahlatcı Holding’ten Çorum’a 1.6 milyarlık fabrika yatırımı

Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı, Türkiye’nin ikinci Barut Fabrikası ile Nitroselülöz ve Nitrogliserin Fabrikalarını 100 milyon dolarlık bir yatırımla kuracağını duyurdu. Çorum Organize Sanayi Bölgesi’nde 500-600 dönüm yer tahsisi için başvuruda bulunacaklarını dile getiren Ahmet Ahlatcı, olmazsa bin 200 kişilik istihdam sağlayacak yatırımın Sungurlu OSB’ye yapılabileceğini vurguladı. 

Güncel 01.06.2022, 20:41
120
Ahlatcı Holding’ten Çorum’a 1.6 milyarlık fabrika yatırımı

Ahlatcı Holding, Çorum’a 100 milyon dolarlık yatırımla 3 yeni fabrika kuracak ve bin 200 kişiye istihdam sağlayacak.
Altın Rafinerisi’nde bir basın toplantısı düzenleyen Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı yeni yapılacak olan yatırım için Çorum Organize Sanayi Bölgesi’nde 500-600 dönümlük alan talebinde bulunacaklarını, yatırımın buraya yapılamaması durumunda Sungurlu OSB’nin de bir alternatif olarak düşünüldüğünü vurguladı. 
Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Emin Ahlatcı, Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ateş Ahlatcı, Ahlatcı Holding Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Özkan Talay ve Ahlatcı Holding Kurumsal İletişim Direktörü Gökhan Ölmez ile birlikte düzenlediği toplantıda çeşitli konularda bilgi veren işadamı Ahmet Ahlatcı’nın en dikkat çeken açıklaması ise 100 milyon dolarlık yani 1.6 milyar TL’lik üç fabrika yatırımı oldu. 
Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı, hem savunma sanayinin ihtiyacını karşılamak hem de ihracata yönelik Çorum'a barut üretimi ile ilgili 100 Milyon dolara mal olacak 3 fabrika kuracaklarını ve bu fabrikalarda bin 200 kişiyi istihdam edeceklerini açıkladı.
Bu fabrikalardan birisinin stratejik bir öneme sahip olan Barut fabrikası olduğunu açıklayan Ahmet Ahlatcı, “Barut Fabrikası çok stratejik fabrika. Türkiye'den bir tane var. İkincisini Çorum'a yapacağız. Barutun oluşması için iki nitroselülöz ve nitrogliserin tesisi yapacağız. Yani 100 milyon dolar, 1.6 milyar liralık yatırım. Organize Sanayi Bölgesi’nden yer talep edeceğiz. Çorum’da yer tahsis edilmezse Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi’ne gideceğiz. 600 dönümlük yer talebimiz var. Barutun yüzde 30-40'nı Makine Kimya Enstitüsü’ne vereceğiz. Yüzde 60'nı ihraç edeceğiz. Barutun hem ham maddesini hem kendisini üreteceğiz. İthalat yapmadan ihracat yapacağız. Yıllık bin 500 ton kapasiteli tesis yapacağız. Fabrikada bin 200 kişi istihdam edilecek” diye konuştu.
SUNGURLU'YA KAYABİLİR
Çorum OSB’de yer talep ettiklerini dile getiren Ahlatcı, Çorum OSB'nin kendilerine yer vermemesi durumunda fabrikaları Sungurlu OSB'ye kurmayı düşündüklerini söyledi.
BARUTUN HAMMADDESİNİ 
YAPAN İKİ FABRİKA DAHA
Barut üretiminde hammadde olmadan ithalat yöntemiyle barut üretimi yapıldığını vurgulayan Ahlatcı, barutun hammaddelerini de üreterek tam anlamıyla yerli ve milli bir barut üretimi gerçekleştireceklerini dile getirdi. Barutun hammaddesini üreten fabrikalarını da yapacaklarını söyleyen Ahmet Ahlatcı, ithalat yapmadan ihracat yapacaklarını kuracaklarını nitrogliserin ve nitroselüloz fabrikaları ile barutun hammaddelerini de üreteceklerini açıkladı.
İşadamı Ahmet Ahlatcı ayrıca barutun pamuktan üretildiğini hatırlatarak başta Çukurova olmak üzere ülkemizde pamuk yetiştiricilerine de böylece destek olunacağını kaydetti.
“SÜPER BONO ÇIKARILIRSA
EKONOMİ RAYINA GİRER”
Toplantıda gazetecilerin sorularını da yanıtlayarak ekonomide yaşanan dalgalanmalarla ilgili bilgi veren Ahlatcı, “Ekonomi de yaşananların bir kısmı dünyadaki bir kısmı ise içerideki gelişmelerden kaynaklanıyor. Malumunuz Rusya-Ukrayna savaşı var. Gerek gıda maddeleri, gerek doğal gaz fiyatları pahalı. Enflasyon var. Ülke olarak yapmamız gereken bir şey var. Son 15 gündür dillendiriliyorum. Enflasyona dayalı süper bono çıkacak. O bono çıktığında piyasalar biraz daha dengelenecek. Bu yıl kış mevsiminde bahçemizde marul ektik. Marulların tanesini 2 liradan bir markete satışını yaptık. Ertesi gün bir tanesini geri almak istedik. 18 lira dediler. 2 liraya alıyorsunuz 18 liraya satıyorsunuz bu olmaz. Bizim bunlarla ilgili ekonomi yönetimine sunduğumuz 20 projemiz var. İnşallah onlar gerçekleşir. Enflasyonun önlenmesi için hal yasasının mutlaka çıkması lazım. Tarımda üretenin ödüllendirilmesi lazım. Alınacak 3-5 tedbirle ekonomimiz rayına oturacaktır. Bu tedbirlerde dillendirildi. 10-15 gün içerisinde hayata geçirilecektir diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı. 
EGM’YE ÇELİK YELEK
Ankara’da faaliyet gösteren tesislerinde çelik yelek ve görünmez boya gibi yatırımları hakkında da bilgi vererek askeriye için hazırladıkları çelik yelekleri teslim ettiklerini, testleri Çorum’da yapılan ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nün talebi olan ve normal ağırlığının 8’de 1’i kadar ağırlığı bulunan çelik yeleklerinde üretiminin yapıldığını kaydeden Ahlatcı, ayrıca İsrail ve ABD’nin ülkemize vermediği görünmez boya üretiminin de ayda 10 ton olarak yapılarak ilgili kurumlara verildiğini söyledi. 
ÇORUM ALTIN TOPLAMA 
MERKEZİ HALİNE GELECEK
Kuyumculuk sektöründe 40’ncı yılına girdiğini belirterek altın toplama alanında bir projeyi hayata geçirmek üzere olduklarını dile getiren Ahmet Ahlatcı, proje kapsamında herkesin kazançlı çıkacağını, Türkiye’nin altın toplama merkezinin Çorum olacağını bildirdi. İşadamı Ahmet Ahlatcı ayrıca 6 ay içinde holdingin halka arzının gerçekleşeceğini de duyurdu.
(Volkan SINAYUÇ)
 

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
16°
açık
banner364
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31

Gelişmelerden Haberdar Olun

@