Ahlatcı Holding’in 2020 cirosu 27.6 milyar dolar 

Para Dergisi’nin 11-17 Nisan 2021 tarihlerini kapsayan son sayısında, “Hedefi dünyada ilk 10” başlığı altında, Türkiye ekonomisinin Çorum’dan yükselen değeri Ahlatcı Holding’in teknolojik atılımlarına ve altın piyasasındaki büyümesine geniş yer verildi.

Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Emin Ahlatcı, teknolojiye yaptıkları yatırımlarla altın üretim kapasitesini artırdıklarını, pandemi döneminde bile istihdamı artırarak ülke ekonomisine katkı sağladıklarını söyledi.

Ahmet Emin Ahlatcı, dergiye şu bilgileri verdi: “2019 yılsonunda ciromuz 21.5 milyar dolar olmuştu. 2020 sonunda ise 27.6 milyar dolar ciroyu gerçekleştik. 2019 yılında gerçekleştirdiğimiz 1.3 milyar dolarlık ihracatla Türkiye'nin en büyük altın ihracatçısı konumundaydık. Pandemide ihracat geriledi, ama şimdi aynı seviyeyi yakalıyoruz.”

“E-ticaret yoluyla gram altın satışımızı pandemi sürecinde 4’e katladık.”

“Türkiye'de kendi sektörümüzde ilk 3'te olmak hedefimiz vardı, onu başardık. Şu anki hedefimiz ise 5-6 yıl içerisinde dünyada ilk 10'da yer almak.”

“Bünyemize 2021 Ocak ayında Enerya Gaz Dağıtım’ın katılmasıyla birlikte şu an 4 bin 250 çalışanımız bulunuyor."



