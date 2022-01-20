Ahlatcı Holding’e ve Çorum Haber’e jest

Merzifon Organize Sanayi Bölgesi’ne temperli cam fabrikası kuran Çorumlu genç sanayici ve iş insanları Ahmet Hatap ile Erhan Üstündağ, Ahlatcı Holding ve ÇORUM HABER için özel olarak Atatürk’ün cam tablosunu yaptılar.

Hatap ve Üstündağ, gazetemiz için yaptıkları cam tabloyu Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’a sundular. Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı’nın Çorum dışında olması nedeniyle, Ahlatcı için özel tabloyu da yine Yolyapar teslim aldı.

(Volkan SINAYUÇ)

