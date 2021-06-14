Ahlatcı Holding iletişim sorumlularının ziyareti

Ahlatcı Holding bünyesindeki Enerya, AHL Park, Ahlatcı Kuyumculuk ve Ahlatcı Metal Rafineri’nin iletişim sorumluluğunu üstlenen İstanbul’dan Contact Plus İletişim firmasının Medya İletişim Direktörü Başak Tanses ile Müşteri İletişim Direktörü Nurdeniz Erken, gazetemizi ziyaret ederek Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’la tanıştılar ve sohbet ettiler. (Haber Merkezi)

