Ahlatcı Holding ‘enerjisini’ borsaya taşıyacak
Ahlatcı, enerji şirketlerini bir çatı altında toplayıp halka arz edecek
Güncel 07.02.2022, 22:13 07.02.2022, 22:21
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Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı, Dünya Gazetesi’nin manşetinde yer aldı. Ahlatcı, yeni kuracakları şirketi bu yılın üçüncü çeyreğinde Borsa’ya dahil ederek halka açmak üzere çalışmalarına hız verdiklerini söyledi.
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