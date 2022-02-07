Ahlatcı Holding ‘enerjisini’ borsaya taşıyacak

Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı, Dünya Gazetesi’nin manşetinde yer aldı. Ahlatcı, yeni kuracakları şirketi bu yılın üçüncü çeyreğinde Borsa’ya dahil ederek halka açmak üzere çalışmalarına hız verdiklerini söyledi.

HABERİ OKUMAK İÇİN TIKLAYIN