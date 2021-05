Ahlatcı Holding, elektronik para transferi yetkisini aldı 

25 Mayıs 2021 tarih ve 31491 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan tebliğde, şirkete ödeme hizmetleri ile elektronik para ihracı hizmetini sunmak üzere elektronik para kuruluşu olarak faaliyet izni verildiği belirtildi.

Ahlatcı Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.’nin, söz konusu yetkiyle vereceği hizmetler şöyle ifade ediliyor:

Elektronik para kuruluşları; ön ödemeli kart, sanal POS, para transferi ve fatura ödemesi gibi hizmetleri sunmaktadır. Elektronik para kuruluşları birbirlerinden farklı iş modelleri ile faaliyet göstermektedir. Mevcut durum itibariyle elektronik para kuruluşu ön ödemeli kart ihraç etmekte ve sanal POS hizmeti sunmaktadır. Elektronik para kuruluşları, faaliyetlerinin henüz yeni olmasından dolayı ülkemizde çok bilinmemektedir. Aslında elektronik para, Merkez Bankası’nın dolaşıma çıkardığı ulusal paranın dijital ortamda veya ön ödemeli kart üzerinden kullanılmasıdır.

Son yıllarda insanlar arasındaki para transferlerini ve ödeme işlemlerini klasik yöntemlerle yürüten bankalara ve bu işlem için uzun zamandır kullanılan fiziksel paraya alternatif olarak yenilikçi ve erişilebilir çözümler sunan firmalar ortaya çıkmıştır. Önceden bir web sitesi kurarak e-ticaret yapmak isteyen bir firma, kredi kartıyla ödeme alabilmek için bankalara başvuruda bulunarak uzun bekleme süreleri ve karmaşık prosedürleri beklemek zorundaydı. AHLPAY ile kullanılan bir e-ticaret sitesinin dakikalar içinde ödeme almaya başlaması mümkündür. Oluşturacağımız pazar yerleri (market place) sayesinde müşterilerimize çok uygun komisyonlar ile hizmet vereceğiz. Toplu taşıma, otopark, müze giriş çıkışları gibi hizmetler için eskiden her hizmete para ödeyerek veya jeton, bilet kullanarak faydalanmak dışında bir seçeneğimiz yokken, bugün tek bir karta tüm bu hizmetlerden yararlanmamız oldukça kolay. Türkiye’de yaklaşık 30 milyon insan banka dışında işlemlerini çeşitli kaynakları kullanarak yapmaktalar. Bu hiç sisteme girmemiş özellikle Anadolu’da bulunan kişilere ulaşarak sisteme sokmak ana hedeflerimizdendir.

Yurt içi ve Yurt dışı para transferlerine aracılık yapmak bizim için çok önemli bir konudur. Uzun zamandır yabancı bir transfer firmasının bölgedeki en büyük bayisiydik. Para transferine aracılık yapan bu firma sayesinde ciddi bir tecrübe edindik. AHLPAY ile her ilde oluşturacağımız kuyumcu temsilciler ile para transferi ve ödeme sistemleri işini geliştirmek istemekteyiz. EFT saatleri dışında bir bankadan bir bankaya transfer mümkün değildir. AHLPAY sayesinde yılın her günü 7/24 para transferine imkan sağlayacağız.

Ödemelerin yapılmasına yarayan fiziki ya da sanal hesapların işletilmesi, bu hesaplarda bulunan tutarların aktarılması ya da farklı yollarla yapılan para transferleri; ödeme araçlarının piyasaya sürülmesi, elektronik ortamda ödemelerin gerçekleştirilmesinin sağlanması ve fatura ödemelerine aracılık edilmesi hizmetlerinin tümü kanuna göre ödeme hizmetleri kapsamındadır. Yine piyasaya elektronik para ihraç edilmesi de kanunda sayılan ödeme hizmetleri arasındadır. Bir diğer deyişle elektronik para; telefon, tablet, temassız kart, sabit disk veya sunucu üzerinde kişiler adına TAKASBANK’ta saklanıp transfer edilebilen para biçimidir. Elektrik, su ve doğalgaz faturalarının kolaylıkla ödenebilmesi için kurulmuş fatura ödeme noktalarının yürüttüğü işlemler de ödeme hizmeti kapsamına girer.

Lisans alınmasının ardından da bu şirketler hem bağımsız denetim kuruluşlarının, hem de Merkez Bankası’nın denetimi altında kalmaya devam etmektedir. Bu sayede ödeme hizmetleri ve elektronik para alanlarının kontrol altına alınması, son kullanıcıların güvenli, sürekli ve kaliteli hizmete ulaşması amaçlanmaktadır.

Ahlatcı Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri, verilen izin kapsamında ödeme hizmetleri ile elektronik para ihracı hizmetleri sunacak. Ahlatcı Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri, https://www.ahlpay.com.tr internet sitesi üzerinden de hizmet veriyor.

