Ahlatcı: “Her zaman esnafın yanındayız”

Vatandaşların ve esnafın sorunlarını sahada gezerek çözdüklerini belirten Ahlatcı, “Sadece il binamızda oturarak sorun çözmeyi tercih etmiyoruz. Sahaya inerek, sorunları yerinde görerek ve dinleyerek vatandaşımızın yanında oluyoruz. Esnafımızın, hükümetimiz ve yerel yönetimlerimizin samimiyetinden kuşku duymadığını, gayretini takdir ettiğini görüyoruz. Bu bizim çalışma azmimizi de yükseltiyor. AK Parti, her zaman esnafının gerçek anlamda yanında oldu, olmaya devam edecek” dedi.

Her fırsatta halkın içinde olmaya özen gösterdiklerini vurgulayan Ahlatcı, “Yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Her zaman dinamik, her zaman sahada bir teşkilat olan AK Parti kadroları olarak biz de çalışmalarımıza hız kazandırıyoruz. Ortak paydamız Çorum, gayretimiz Çorum’umuz için ülkemiz için. Hep daha iyisinin peşindeyiz. Teşkilat çalışmalarımızın yanı sıra vatandaşlarımızla ve esnaflarımızla bir arada olmaktan çok keyif alıyoruz. Gönülden gönüle köprüler kurarak yolumuza devam ediyoruz. Onları dinleyerek, talep ve önerilerini dikkate alıyoruz. Çalışmalarımızı da bu minvalde yürütmeye devam edeceğiz” dedi. (Haber Merkezi)