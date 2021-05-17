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Ahlatcı, hemşirelerin gününü kutladı
Adalet ve Kalkınma Partisi İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı, her yıl kutlanmakta olan Hemşireler Günü’nü kutlayarak tüm meslek mensuplarına özellikle pandemi dönemindeki hizmetleri için teşekkür etti.
Güncel 17.05.2021, 22:09
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AK Parti İl Başkanı Ahlatcı ve beraberindeki heyet Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan hemşireleri ziyaret ederek günlerini karanfil vererek kutladı.
Yusuf Ahlatcı, Hemşireler Günü nedeniyle de sosyal medya hesabından “İnsan hayatının öneminden ödün vermeksizin sonsuz sabır ve itina ile çalışan, her gün bireylere sunduğu bakım ile yaşama dokunan ve bilgisiyle hayat veren, sağlık ekibinin değerli bir üyesi olan tüm hemşirelerimizin Dünya Hemşireler Günü’nü en içten dileklerimle kutlarım” görüşüne yer verdi.
(Nurdan AKBAŞ)
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