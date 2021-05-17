Ahlatcı, hemşirelerin gününü kutladı

AK Parti İl Başkanı Ahlatcı ve beraberindeki heyet Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan hemşireleri ziyaret ederek günlerini karanfil vererek kutladı.

Yusuf Ahlatcı, Hemşireler Günü nedeniyle de sosyal medya hesabından “İnsan hayatının öneminden ödün vermeksizin sonsuz sabır ve itina ile çalışan, her gün bireylere sunduğu bakım ile yaşama dokunan ve bilgisiyle hayat veren, sağlık ekibinin değerli bir üyesi olan tüm hemşirelerimizin Dünya Hemşireler Günü’nü en içten dileklerimle kutlarım” görüşüne yer verdi.



(Nurdan AKBAŞ)

