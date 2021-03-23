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Ahlatcı, helikopter ve uçak sanayiine katkı sağlayacak

Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı ile Çevre ve Şehircilik Bakan Danışmanı Zeki Gül, bugün TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil'i ziyaret ettiler.

Güncel 23.03.2021, 22:00 23.03.2021, 22:20
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Ahlatcı, helikopter ve uçak sanayiine katkı sağlayacak

Kotil'in Ahlatcı ile tanışma isteğini Gül'e ilettiği, görüşmenin bunun üzerine gerçekleştiği öğrenildi.
Ahlatcı Kotil'e Nanografi A.Ş. bünyesinde grafen ve karbon nanotüp üretimi hakkında bilgi verdi. 
Nanografi'nin yeni buluşları kurşun geçirmez yelek ağırlığını 8 kat hafifletiyor ve tankları termal kameraların görüşünden gizliyor.
TUSAŞ'ın helikopter ve uçak projeleri hakkında bilgi veren Temel Kotil, Ahlatcı'ya, bu projeler ve milli savaş uçağı projesinde birlikte çalışma önerisinde bulundu. Ahlatcı da memnuniyetle katkıda bulunmaya hazır olduğunu söyledi.
Kotil ve Ahlatcı önümüzdeki günlerde tekrar görüşecekler.
 

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