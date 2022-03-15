Ahlatcı, hekimleri kutladı

Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Zehir’i ziyaret eden Ahlatcı, Başhekim Yardımcıları ve Hastane yöneticilerinin de hazır bulunduğu ziyarette hekimlerin 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutlayarak çiçek takdim etti.

Ahlatcı, “Salgın döneminde sağlık sistemimizin ayakta tutulması için gece gündüz gayret gösteren hekimlerimiz ile sağlık çalışanlarımızın tamamına şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

(Volkan SINAYUÇ)

