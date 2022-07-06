Ahlatcı; “Esnafın daima yanındayız”

Çorum esnafının sorunları ve güncel konular üzerine sohbet ettiklerini belirten AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Çorum’u el birliğiyle daha güzel günlere taşıyacaklarının altını çizdi.

Çorum esnafıyla her zaman gurur duyduklarını ve Çorum’u esnafla birlikte büyütmekte kararlı olduklarını ifade eden Yusuf Ahlatcı; “Şunu çok iyi biliyoruz ki esnaf kalkınırsa ülke kalkınır. Çorum’umuzu birlikte çok daha güzel yerlere getireceğiz. Çünkü birlikte hareket ederek sorunları ve sıkıntıları çözebileceğimize, birlikte ortak akılla şehrimizi daha güzel yerlere taşıyacağımıza inanıyorum. Bundan sonra da inşallah Çorum için hep birlikte çalışmaya ve Çorum’umuza güç katmaya devam edeceğiz. Esnafımızın daima yanında ve destekçisiyiz. ÇESOB Başkanımız Recep Gür ve yönetimine yeni görevlerinde üstün muvaffakiyetler diliyor, misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

ÇESOB Başkanı Recep Gür ve yönetimi de İl Başkanı Ahlatcı ve yönetimine nazik ziyaretleri için teşekkür etti.



(Haber Merkezi)

