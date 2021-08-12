Ahlatcı: “Esnaf başımızın tacı”

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek sorun ve sıkıntılarını dinlemeye devam ediyor.

AK Parti İl Başkanı Ahlatcı ile beraberindeki heyet son olarak Ulukavak Mahallesi Osmancık Caddesi'nde bulunan esnafları ziyaret ederek, vatandaşlarla sohbet etti.

“Esnafımız başımızın tacıdır” diyen İl Başkanı Ahlatcı, esnaf ve vatandaşların görüş ve önerilerinin kendileri için çok büyük önem arz ettiğinin de altını çizdi

Esnaf ve vatandaşlara teşekkür eden, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın selamını ileterek hayırlı iş temennisinde de bulunan Yusuf Ahlatcı, “Ülkemizin kalkınmasına emek veren, üreten herkes bizim için çok değerli. Rabbim çarşımızın, pazarımızın bereketini artırsın. Gücümüze güç katan, bizlerden dualarını hiçbir zaman eksik etmeyen tüm esnaf ve vatandaşlarımızdan Allah razı olsun” dedi.

Ziyaretlerden büyük mutluluk duyduklarını ifade eden esnaf ve vatandaşlar da AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı'ya teşekkür etti.

(Eray UZUN)

