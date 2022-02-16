Ahlatcı, Erdoğan’ın BAE ziyaretinde
Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı, oğulları Ahmet Emin ve Ateş Ahlatcı ile birlikte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın iki günlük Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretine katıldı.
Güncel 16.02.2022, 19:45
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Dubai üzerinden tüm dünyaya büyük miktarlarda işlenmiş altın satan Ahlatcı, oğuları ile birlikte BAE’de yapılan toplantılarda da yer aldı.
(Haber Merkezi)
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