Ahlatcı Enerya’yı alıyor
Anadolu Ajansı’nın “Enerji sektöründe satın alma ve birleşme hareketliliği” başlığı altında verdiği haberde, “Ahlatcı Yatırım, Türkiye'nin en yaygın ikinci özel doğal gaz dağıtım şirketi olan Enerya Enerji AŞ'yi satın almak üzere görüşmelerini tamamladı ve bağlayıcı teklif veren tek şirket oldu.” ifadesini kullandı.
Güncel 13.01.2021, 00:29
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Enerya, Antalya, Aydın, Konya, Niğde, Nevşehir, Denizli, Karaman, Erzincan ve Aksaray illerinin doğalgaz dağıtımını sağlıyor. (Haber Merkezi)
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