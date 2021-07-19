Ahlatcı: “Dargınlıkları bir kenara bırakıp kucaklaşmayı bilmeliyiz”

Bayramların, milli ve manevi duyguların iç içe yaşandığı; dostluğu, kardeşliği, yardımlaşmayı, paylaşmayı pekiştiren, yaşlı, akraba ve hasta ziyaretlerinin sıklıkla yaşandığı, geçmiş ile geleceğimizin arasında sağlam köprülerin oluşturulduğu ender yaşanan manevi atmosferlerden olduğunu hatırlatan AK Parti İl Başkanı Ahlatcı, “Bu müstesna günlerimizden biri olan mübarek Kurban Bayramını; sağlık ve huzur içerisinde karşılamanın mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz” dedi.

Millet olarak bayramların getirdiği kardeşlik, barış ve huzur ortamının değerini kavrayarak iyiye ve güzele yönelmemiz, hayatımıza hoşgörüyü egemen kılarak, her türlü dargınlık ve kırgınlıkları kenara bırakıp kucaklaşmayı bilmemiz gerektiğini hatırlatarak bayramların birlik ve dirliğimize hizmet eden özel günlerden olduğunu kaydeden Yusuf Ahlatcı, yayınladığı mesajda şu görüşlere yer verdi: “Dünyada ve ülkemizde görülen Koronavirüs salgını sonucu yaşanan gelişmeler göz önüne alındığında, millet olarak birliğimizin ve beraberliğimizin güzel neticelerini hep birlikte görmekteyiz. Bu bayram da diğer bayramlarda olduğu gibi coşkumuzu ve sevicimizi kaybetmiyor “Temizlik, Maske ve Mesafe” kuralları çerçevesinde dini vecibelerimizi yerine getirmeyi ve anne, baba, komşu, dost ve akrabalarımızla bayramlaşmayı ihmal etmiyoruz”

AK Parti İl Başkanı Ahlatcı sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu duygu ve düşünceler içerisinde tevazuyu, hürmeti, cömertliği, paylaşmayı, başkasının mutluluğu ile mutlu olabilmeyi kendine şiar edinmiş başta Çorumlu hemşerilerimin, aziz Türk milletimizin ve İslam âleminin Kurban Bayramını kutluyor, bu ulvi günlerin tüm insanlığa barış ve kardeşlik getirmesini temenni ediyor, herkese sağlık ve esenlikler diliyorum.”

