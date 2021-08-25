Ahlatcı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Çorum İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü.

AK Parti İl Başkanı Ahlatcı, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Bektaş, İl Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir, İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammet Fatih Temur ile birlikte 148. Genişletilmiş İl Başkanları toplantısına katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ülke gündemini değerlendirdiği toplantıda Yusuf Ahlatcı, toplantı sonrasında Erdoğan’la görüşme fırsatı buldu. Yusuf Ahlatcı, yaptığı görüşmeyle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Cumhurbaşkanımız Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dan Çorumlu tüm hemşehrilerimize selam var. Biz de kendisine hemşehrilerimiz adına sevgi ve saygılarımızı ilettik” görüşüne yer verdi.

Ahlatcı, “Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’la omuz, omuza onurla mücadelemize devam. Cumhurbaşkanımız Erdoğan; Ülkemizde yapılan yatırımların tutarını yıllık 70 milyar lira seviyesinden 1,4 trilyon liraya çıkardık” paylaşımını da yaptı.

(Volkan SINAYUÇ)

