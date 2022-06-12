Ahlatcı, Çorum için Bakan Bozdağ ve Muş ile görüştü

Bakan Bozdağ ile Çorum’a yönelik çalışmalar ve projeler üzerine istişarelerde bulunduklarını, verimli bir görüşme yaptıklarını, ilimizde yürütülen çalışmalar hakkında da bilgi verdiklerini belirterek gösterilen ilgi ve alakadan dolayı teşekkür etti.

Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan ile ziyaretlerine devam eden AK Parti İl Başkanı Ahlatcı, ilimiz hakkında faydalı istişarelerde bulunduklarını ifade etti.

Ziyaretleri kapsamında Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile de görüşen Ahlatcı; ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek Bakan Muş’a misafirperverliklerinden ve desteklerinden dolayı teşekkür etti. Şehrimizde devam eden yeni projeler üzerine verimli bir görüşme yaptıklarını belirterek bu kapsamdaki çalışmaların gerçekleşmesi noktasında takipçisi olacaklarını ifade etti.

Türkiye Belediyeler Birliği’nde çalışmalarına devam eden Yusuf Ahlatcı; TBB Genel Sekreter Yardımcısı, hemşerimiz İbrahim Azak ile de biraraya gelerek, il ve ilçe belediyelerinin ihtiyaçları ile ilgili istişarede bulundu.

Azak’a gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür eden Yusuf Ahlatcı; “Çorum ve ilçelerinin her şeyin en iyisi ve en güzeline layıktır. Bu yolda hep birlikte çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

Ahlatcı’ya ziyaretlerde İl Başkan Yardımcıları Murat Günay, Yılmaz Peker, Çorum Baro Başkanı Av. Turan Kalıpçı ve Hitit Üniversitesi, Bilgisayar Teknolojileri Bölümü 1. sınıf öğrencisi Mert Can Demir de eşlik etti.

“Çorum’umuz için ziyaretlerimize bundan sonrada devam edeceğiz” diyen AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı sözlerini; “Hizmette sınır tanımayan AK Parti’nin daha güzel hizmetleri de şehrimize getireceğinden hiç şüphemiz yoktur. Bu minvalde, AK Parti’nin birer neferleri olarak ilk günkü heyecan, azim ve inançla hizmet etme sorumluluğunun idraki ile birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaya devam ediyoruz. Çorum’umuz için hep birlikte ne yapsak azdır” diye tamamladı.



(Haber Merkezi)

