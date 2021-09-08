Ahlatcı: “Çeltik fiyatları çiftçimizi memnun etti”

Hükümet olarak her zaman üreten çiftçinin yanında olduklarını kaydeden Ahlatcı, buna da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan çeltik fiyatlarının bir kanıtı olduğunu ifade etti.

Ziraat Odası'nın faaliyet ve çalışmaları hakkında bilgi alan Ahlatcı, Ziraat Odalarının temel görevlerinden birisinin de çiftçilerin menfaatlerini korumak olduğunu söyledi.

Ziraat Odalarının çiftçilere her türlü desteği sağlayan önemli bir kuruluş olduğunu belirten Ahlatcı, “Ülkemizin en köklü sivil toplum kuruluşlarından birisi olan Ziraat Odaları ülkemiz ve çiftçimiz için çok büyük hizmetler yapmaktadır. Ziraat odaları çiftçilerimizin bilinçlendirilmesi, sorunlarının hükümetimize iletilmesi, sorunlara çözümler üretilmesi, üretim artışını sağlamak gibi konuda çiftçimize yardımcı olan bir kurumdur. Özellikle geçiminin büyük kısmını tarım ve hayvancılıktan sağlayan ilimizdeki tarımsal faaliyetleri önemsiyoruz. Ziraat Odası yönetimine yapacakları çalışmalarda kolaylıklar diliyorum” dedi.

Ziyaret sonunda odanın satış mağazasını da gezen Ahlatcı, sürdürülebilir tarım ve hayvancılık anlayışı çerçevesinde çiftçilerin yanında olmaya devam ettiklerine vurgu yaptı.

Ahlatcı'ya ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Ziraat Odası Başkanı Başkanı Mehmet Sayan, “Oda olarak Çorumlu çiftçilerimize en iyi hizmeti yapmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz” diye konuştu.

Açıklanan çeltik fiyatları için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Sayan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı çeltik fiyatlarının çiftçinin yüzünü güldürdüğünü ifade etti. (Haber Merkezi)

