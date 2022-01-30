Ahlatcı: “Can dostlarımızın kış günlerinde de yanındayız”

AK Parti Çorum İl Başkanlığı, kış gününde yiyecek bulmakta güçlük çeken hayvanları unutmadı. AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu ve AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı ve parti yöneticileri sokak hayvanları için de besleme yaptı.

Kıştan etkilenen hayvanları unutmadıklarını belirten AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, “Hayvanların da insanlar kadar kaliteli yaşam haklarına sahip olduğu bir dünyada yaşamak hepimizin arzusu olsa gerek. Unutmayalım ki İnsanoğlu, dünyanın tek sahibi değil, sadece bir parçasıdır. Bunun için de, bir bütün olarak yaşadığımız ekosisteme ve dünyaya saygı duyup onu korumalıyız. Yoğun kar yağışı ile birlikte soğuk kış şartlarında yaşamını sürdüren dostlarımızın bize emanet olduğunu biliyor, ihtiyaçlarını giderme noktasında hassasiyetle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Can yoldaşlarımız olan hayvanların korunması konusunda da herkesin gerekli duyarlılığı ve sorumluluğu yerine getireceğine inanıyorum” dedi.

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu da, “Bu soğuk kış günlerinde yaban hayatına bir nebze katkı sunmak için zorlu kış şartlarında yemleme çalışması yaptık. Yaban hayatındaki can dostlarımızın çetin kış şartlarında aç kalmamaları için kurumlarımızda çalışmalar yapıyor. Amacımız, yaban hayvanlarını bir nebze olsun doyurabilmenin yanı sıra hemşehrilerimizde bir farkındalık oluşturarak doğada yalnız olmadığımızı, yaşamını devam ettirmek için beslenmek zorunda olan yaban hayvanlarının da yardımımıza muhtaç olduğunu vurgulamaktır” diye konuştu.