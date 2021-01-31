Ahlatcı: “Büyük Türkiye hedefine yürüyen nesilleri oluşturacağız”

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Gençlik Kolları Kongresi 5 Şubat 2021 Cuma günü Atatürk Spor Salonu’nda saat 17.00’de yapılacak. Kongre öncesinde parti binasında bir basın toplantısı düzenleyen AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Fatih Temur’a İl Başkanı Ahlatcı’dan hem tebrik hem teşekkür geldi.

Parti binasındaki toplantıya katılan AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı yaptığı konuşmada şu görüşlere yer verdi; “Biz 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimize genç kardeşlerimizle yürüyeceğiz. Bu günün gençleriyle Büyük Türkiye hedeflerine yürüyen nesilleri oluşturacağız. AK Parti olarak tüm gençlerimizin gönlüne talibiz. Onlarla birlikte siyaset yapmak bizim en temel hedefimizdir. Gençlerimizi, bu günlere nasıl geldiğimizi hatırlayan ama kendine güvenen nesiller olarak yetiştirmek boynumuzun borcudur. Büyük Türk Milleti’nin bir ferdi olmaktan gurur duyan nesiller yetiştirmek, yerli ve milli bir gençlikle ak davamıza hizmet için gençlik kolları, merkez ilçe ve kadın kollarımızla çalışmaya deva edeceğiz. ‘Gençsin önde yürü, inandığın yolda yürü’ sloganıyla birlikte başkanımıza yeni döneminde başarılar diliyorum”

(Haber Merkezi)