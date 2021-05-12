Ahlatcı: “Bu zor günleri sabırla hep birlikte geride bırakacağız”

Manevi huzurla idrak ettiğimiz, bir bütünün parçası olduğumuzu anlamamıza vesile olan, 11 ayın sultanı, rahmet, bereket, mağfiret ayı mübarek Ramazan ayını tamamlayarak bir Ramazan Bayramı’na daha kavuşmuş olmanın heyecanını yaşadıklarını söyleyen AK Parti İl Başkanı Ahlatcı, “Bayramlar mutlulukların paylaşıldığı, birlik, beraberlik, kardeşlik, dostluk duygularının güçlendirildiği, insanların kaynaşmasına ve huzurlu yaşamın tesisine vesile olan müstesna günlerdendir” dedi.

Ramazan Bayramı’nın tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirler nedeniyle bayram ziyaretlerini yapamamanın, sevdiklerimizle bayramlaşıp büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öpememenin burukluğu içerisinde idrak edileceğini hatırlatan Yusuf Ahlatcı; “İnanıyorum ki bu zor günleri gösterdiğiniz gayret ve sabırla, dayanışma içinde hep birlikte geride bırakacağız. O nedenle riski en aza indirmek için devletimizin aldığı tedbir ve kurallara bugüne kadar azami dikkat ve özen gösteren Çorumlu hemşerilerimin, Ramazan Bayramında getirilen kısıtlamalara da riayet edeceklerinden hiç şüphem yoktur” diye konuştu.

Ramazan ayının son günlerinde işgalci terör devleti İsrail’in, Filistinlilere ve Mescid-i Aksa’ya yönelik saldırıların vicdanları yaraladığını ve ciğerimizi yaktığını da söyleyen AK Parti İl Başkanı Ahlatcı mesajında şu görüşlere yer verdi: “Bu yüzdendir ki yüreğimiz hüzünlü ve buruk bir şekilde Ramazan Bayramına giriyoruz. İslam’ın ilk kıblesi, Müslümanların en kıymetli mirası Mescid-i Aksa’ya yapılan saldırıları lanetliyoruz. Kudüs’ün izzeti çiğnenirken, masum insanların hayatına, inanç ve düşünce özgürlüğüne insafsızca müdahale edilirken, bu katliamlara sessiz kalanlar bu insanlık suçuna ortaktır.

Şartlar ne olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Filistin’in kurtuluşuna kadar tüm imkânlarıyla Filistin halkının ve direnişinin yanında olacaktır. İşgalci İsrail’in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinli kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diliyorum. Bayram arifesinde Rabbim’den niyazım; bu zulmün bir an evvel sona ermesi ve işgal altındaki Müslüman kardeşlerimizin tez zamanda kurtuluşa ermesidir.

Bu duygu ve düşüncelerle; tüm İslam âleminin Ramazan Bayramını en kalbi duygularımla kutluyor, bayramın tüm insanlığa barış, kardeşlik ve huzur getirmesini temenni ediyor, sağlık, sıhhat ve afiyet içinde nice güzel günlere ve bayramlara ulaşması dileğiyle sevgi ve saygılarımı sunuyorum”

(Haber Merkezi)

