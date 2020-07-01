Ahlatcı bir kez daha Çorum’un yüzünü ağarttı
1. sıradaki Tüpraş’ın 2019 yılı satışı 89.6 milyar, Ahlatcı’nın ise 34.7 milyar lira.
Güncel 01.07.2020, 19:55 01.07.2020, 20:10
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Fortune 500 Türkiye sonuçları açıklandı. 2019 yılı net satışlarına göre, finansal kurumlar dışındaki Türkiye’nin en büyük şirketi 89.6 milyar lira satışla TÜPRAŞ olurken, Ahlatcı Kuyumculuk 34.7 milyarlık net satışıyla 8. sırada yer aldı.
Bu arada, Ali Bektaş’ın sahibi olduğu Bek Tarım ise, 917 milyon lira net satışıyla Türkiye’de 346. şurada yer alarak büyük bir başarıya imza attı.
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