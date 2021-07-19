İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, “Bayramlar, birlik ve dirliğimize hizmet eden özel günlerdir. Millet olarak bayramların getirdiği kardeşlik, barış ve huzur ortamının değerini kavrayarak iyiye ve güzele yönelmeli; hayatımıza hoşgörüyü egemen kılarak, her türlü dargınlık ve kırgınlıkları bir tarafa bırakıp kucaklaşa bilmeliyiz.a Dünyada ve ülkemizde görülen Koronavirüs salgını sonucu yaşanan gelişmeler göz önüne alındığında, millet olarak birliğimizin ve beraberliğimizin güzel neticelerini hep birlikte görmekteyiz. Bu bayram da diğer bayramlarda olduğu gibi coşkumuzu ve sevicimizi kaybetmiyor “Temizlik, Maske ve Mesafe” kuralları çerçevesinde dini vecibelerimizi yerine getirmeyi ve anne, baba, komşu, dost ve akrabalarımızla bayramlaşmayı ihmal etmiyoruz” şeklinde konuştu.

İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, “Bu duygu ve düşünceler içerisinde tevazuyu, hürmeti, cömertliği, paylaşmayı, başkasının mutluluğu ile mutlu olabilmeyi kendine şiar edinmiş başta Çorumlu hemşerilerimin, aziz Türk milletimizin ve İslam âleminin Kurban Bayramını kutluyor, bu ulvi günlerin tüm insanlığa barış ve kardeşlik getirmesini temenni ediyor, herkese sağlık ve esenlikler diliyorum.” dedi.