Ahlatcı, Aşgın ile Bektaş İl Başkanları Toplantısı’na katıldı

AK Parti Genel Başkanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yönetiminde organize edilen toplantıya AK Parti Çorum İl Başkanı Av. Yusaf Ahlatcı ve beraberindeki Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş, İl Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir ve İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Fatih Temur katıldı.

İl Başkanları Toplantısı öncesinde AK Parti Teşkilat Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir yönetiminde 152. Daraltılmış İl Başkanları Toplantısı yaparak gündeme dair konuları ele aldıklarını vurgulayan Yusuf Ahlatcı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Tüm teşkilatımızla beraber ülkemiz için, geleceğimiz için ve milletimiz için gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz” görüşüne yer verdi.



(Volkan SINAYUÇ)

