Ahlatcı, Ankara Kadın Kolları kongresine katıldı 

Ak Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir, İl Kadın Kolları Yönetim Kurulu Üyeleri ve İlçe Kadın Kolları Başkanları ile birlikte Çorum Ak Parti olarak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde gerçekleştirilen 6. Olağan Genel Merkez Kadın Kolları kongresine katılım sağladılar.

5 Aralık 2015'te aldığı görevi 6 yıldır yürüten Lütfiye Selma Çam, Kadın Kolları başkanlığı görevini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın takdiriyle, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde, Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığını Ayşe Keşir'e devretti.



