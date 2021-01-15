Ahlatcı Anadolu’nun gururu

Önceki akşam yapılan ödül töreninde, Ahlatcı’nın büyük başarısı, Çorum’u aşarak “Anadolu’nun başarısı” olarak bir kez daha tescil edildi. Törende, Capital500 Onur Ödülü ise bu yıl Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan’a verildi.

Capital Dergisi tarafından, KoçSistem ana sponsorluğunda önceki akşam İstanbul’da organize edilen Capital500 Zirvesi ve Ödül Töreni’nde, Capital500 Araştırması sonuçlarına göre dereceye giren şirketler ödüllerini aldı. Etkinlikte ayrıca iş liderlerine yeni döneme ilişkin vizyon ve perspektif sunan 4 farklı başlıkta paneller gerçekleştirildi.

Bu yıl 23’üncüsü gerçekleştirilen “Türkiye'nin En Büyük 500 Özel Şirketi Araştırması”na göre “Türkiye’nin En Büyük Şirketleri”, Tüpraş, Türk Hava Yolları ve Petrol Ofisi oldu. Capital500 Onur Ödülü ise bu yıl Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan’a takdim edildi.

Capital500 Zirvesi ve Ödül Töreni’nin açılış konuşmasında, KoçSistem Genel Müdürü Mehmet Ali Akarca, “Günümüzde kurumların yapısal reformu dijital dönüşümdür. Veribilimini işlerimizin ayrılmaz bir parçası haline getirebilmeli, bunu yapabilmek için de nitelikli işgücüne ve yenilikçi çözümlere olan

yatırımlarımızı sürdürmeliyiz” dedi.

Törene Doğan Dış Ticaret, Odeabank ve Jolly Tur da oturum sponsoru olarak destek verdi.

Özel şirketlerin 2019 yılı cirolarına göre yapılan değerlendirmede, Tüpraş, Türk Hava Yolları, Petrol Ofisi, OPET, BİM, Shell-Turcas Petrol ve Ford Otosan’ın ardından Ahlatcı Kuyumculuk 8. olmuş, Arçelik, Rönesans İnşaat ve Ereğli Demir-Çelik’ten sonra ise Ahlatcı Metal Rafineri 12. sırayı almıştı. Ancak, Ahlatcı Kuyumculuk ile Ahlatcı Metal Rafineri’nin ciroları birleştirildiğinde, Ahlatcı Holding 61 milyar 439 milyon lira ciroyla 3. sıraya yükseliyordu.

Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı ve Başkan Yardımcısı, oğlu Ahmet Emin Ahlatcı.