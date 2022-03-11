Ahlatcı, Amasya’da toplantıya katıldı
Güncel 11.03.2022, 19:21
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AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir'in katılımlarıyla gerçekleşen AK Parti Amasya İl Başkanlığı 3. kademe il yönetimi ve ilçe başkanları istişare ve değerlendirme toplantısına katıldı.
Toplantıya Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir'in yanı sıra Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Rize Milletvekili Muhammed Avcı, Amasya Milletvekilleri Mustafa Karacahocagil, Hasan Çilez, Trabzon Milletvekili Adnan Günnar, Karadeniz Bölge Koordinatörü Yahya Çelik katıldı. (Haber Merkezi)
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