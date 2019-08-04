Ahlatcı, 75 milyarlık iş hacmiyle Türkiye’nin en büyüklerinden biri

Anadolu’dan yükselen ve ekonomi yönetimi tarafından yakından izlenen bu dev kuruluş, giderek ekonomi basınının da dikkatini çekmeye ve gündemini oluşturmaya başladı. Nitekim, İstanbul’dan, İdil Taraklı (Para Dergisi), Buğra Kardan (Yeni Akit Gazetesi Ekonomi Editörü), Selçuk Ergenç (Ekonomist/Capital), Zeliha Köşlü (Turkuvaz Dergisi Editörü), Ceren Dilekçi (Bloomberg THT), Ali Çağaptay (Bloomberg HT Genel Yayın Yönetmeni), Ender Emre Kanat (Ekonomi Editörü), Leyla İlhan Gülten (Dünya Gazetesi Ekonomi Müdürü), Mustafa Gülten, Mine Acar (Yeni Şafak Ekonomi Müdürü), İbrahim Acar (Sabah Ekonomi Editörü), Mustafua Gündoğdu (Platin Dergisi Editörü) ve Arife Gündoğdu, Cuma akşamı Çorum’a gelerek Cumartesi günü Ahlatcı Altın Rafinerisi’ni gezdiler.

Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı, Rafineri’deki ofisinde konuk gazetecilere ayrıntılı bilgiler verdi ve ülke ekonomisi açısından çeşitli görüşlerini açıkladı. Bu aşamada Ahmet Ahlatcı’nın yanında, eşi Sibel Ahlatcı, oğlu, Başkan Vekili Ahmet Emin Ahlatcı, Holding Genel Müdürü Kasım Kahraman, Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler Genel Müdürü Tuncay Karahan, Ahlatcı’nın kızı, Otomotiv Grubu Başkanı Yağmur Ahlatcı Yiğittaşçı, damadı Mustafa Yiğittaşçı ve üniversite öğrencisi oğlu Ateş Ahlatcı hazır bulundu.

Ahmet Ahlatcı, gazetecilere bilgi verirken, Türkiye’de 2.500 civarında kuyumcuya toptan satış yaptıklarını, 6 sektörde 50’ye yakın aktif şirketlerinin bulunduğunu, 3 binin üzerinde istihdam sağladıklarını, daha az kazanma pahasına yatırımlarını Çorum’a yapmayı tercih ettiklerini anlattı. Venezuela altınları ile ilgili merak edilen konuya da açıklık getiren Ahlatcı, Venezuela yöneticilerinin modern rafinerilerini çok beğendiklerini ve altınlarını burada işletmeyi düşündüklerini, ancak Amerika’nın yasak getirmesi nedeniyle böyle bir işbirliğine girmediklerini, şimdiye kadar tek bir gram Venezuela altınının Çorum’da işlenmediğini söyledi.

Ekonomi editörleri ve televizyoncular, daha sonra, metal külçelerin rafine edildiği, külçe altın ve gram altın yapılan rafineri ile bilezik, alyans ve her türlü takı imalatının yapıldığı fabrikayı gezdiler. Gazeteciler, külçe altınlarla anı fotoğrafı çektirmek için birbiriyle yarıştılar. Rafineri gezisinden sonra ise, konuk gazetecilere Katipler Konağı’nda Çorum’a özgü yöresel yemekler ikram edildi.

(Esra ESEN)