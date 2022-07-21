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Ahlatcı: “2023’te yeni bir destan yazacağız”

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, AK Parti Çorum teşkilatlarının 2023 seçimlerine hazır olduğunu söyledi.

Güncel 21.07.2022, 11:31
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Ahlatcı: “2023’te yeni bir destan yazacağız”

AK Parti Çorum İl Teşkilatı’nda 2023 seçimleri için yapılacak çalışmaları değerlendirmek amacıyla İl Başkanı Yusuf Ahlatcı başkanlığında istişare ve değerlendirme toplantısı yapıldı.

“ÇORUM 2023 SEÇİMLERİNE HAZIR”
2023 seçimleri için tüm teşkilatların seçim hazırlıklarını tamamladıklarını belirten İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, yarın seçim olacakmış gibi Çorum teşkilatlarının her zaman seçime hazır olduğuna vurgu yaptı.
2023 seçimlerine yönelik tüm hazırlıkların kontrol edildiği istişare ve değerlendirme toplantısını gerçekleştirdiklerini ifade eden Ahlatcı, “2023 seçimleri, ülkemizin ve milletimizin kaderi bakımından gerçek anlamda bir yol ayrımı olacaktır. Bu bilinçle ülkemizi hedeflerine ulaştırmak üzere durmadan yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz” dedi.
Toplantıya katılanlara hitaben bir konuşma yapan İl Başkanı Ahlatcı, “2023 seçimlerine kadar çalışmalarımıza hız kesmeden devam edelim. Emin olun ki başarıya ulaşacağız. Bizler bugüne kadar bütün başarılarımızı Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde siz değerli teşkilat mensuplarımızla kazandık. Bundan sonraki başarılarımızı da sizlerle kazanacağız. 2023 seçimlerindeki zafer kutlamalarını inşallah, Çorum’un en büyük meydanı olan Kades Meydanı’nda hep beraber yapacağız. Bundan il başkanınız olarak zerre şüphem yoktur” dedi.
Muhalefetin halkın dertleri ile dertlenme gibi bir sevdasının olmadığına vurgu yapan Ahlatcı, “Bunların Türkiye aşkı, Çorum sevdası olmadığını biliyorum. Bunun için 2023 seçimlerine dair tüm söylediklerimizi en iddialı bir şekilde tekrar tekrar yineliyoruz. 2023’te 16. seçim zaferimizi kazanacağız ve 2023’te yeni bir destan yazacağız” diye konuştu.

“2023’TE YENİ BİR DESTAN YAZACAĞIZ”
2023 zaferleriyle yeni bir destan daha yazacaklarını vurgulayan Ahlatcı, “Tüm teşkilatımız, müşahitimizden sandık görevlilerimize kadar tamamı yarın seçim olacakmış gibi hazır. Liderimizin yolunda 2023,2053 ve 2071 hedeflerimize adım adım ilerliyoruz. AK Çorum daima hazır” diye konuştu.

“DOKUNMADIK GÖNÜL BIRAKMAYACAĞIZ”
Zafere inancının tam olduğunu vurgulayan Ahlatcı,  “Kapı kapı dolaşıp hemşehrilerimizin gönüllerine girmeye, gönüllerini almaya gayret edeceğiz. Geçtiğimiz sene olduğu gibi bu yaz da, meclisin tatile girmesiyle milletvekillerimizle, tüm kademelerimizle birlikte Çorum'da gitmedik ev, çalmadık kapı, dokunmadık gönül bırakmayacağız. Cumhurbaşkanımız gibi gece gündüz demeden bütün gücümüzle her vatandaşımıza ulaşmak zorunda olduğumuzun bilincindeyiz. Gördüğümüz herkesi kucaklayacağız, ulaşabildiğimiz her eli sıkacağız, anlatacağız, gönülleri fethetmeye devam edeceğiz. 2023 hedefiyle, dünya liderimizi tekrar Cumhurbaşkanı yapmak ve AK Partimizi iktidara taşımak için, dava arkadaşlarımızla, gönül yoldaşlarımızla birlikte var gücümüzle çalışacağız. İnşallah 2023'te zafer AK Parti'nin olacak, Cumhur İttifakının olacak, aziz milletimizin olacak. Çorum AK Parti ailesi olarak biz hazırız. İlk günkü aşkla 2023 hedefimizle, 2053 ve 2071 vizyonumuzla durmak yok yola devam diyoruz” ifadelerini kullandı.
Toplantıya; İl Seçim İşleri Başkanı Ercan Daşdan, İl Teşkilat Başkanı Murat Günay, İl Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir, İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammet Fatih Temur, İlçe Başkanları, İlçe Kadın Kolları Başkanları, İlçe Gençlik Kolları Başkanları ve İlçe Seçim İşleri Ana kademe-Kadın-Gençlik Kolları Başkanları katıldı.

(Haber Merkezi)

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