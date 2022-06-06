Ahlatcı; “2023’e daha güçlü ve kararlı şekilde hazırız”

Milletvekili Ali İhsan Yavuz ile birlikte AK Parti Genel Merkez Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Bülent Yağmur, Genel Merkez Kadın Kolları Seçim İşleri Başkanı Havva Sibel Söylemez, dün sabah saatlerinde Çorum’a geldi.

AK Parti İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı, AK Parti Çorum Milletvekili Av. Oğuzhan Kaya, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir, Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Fatih Temur ve parti yöneticileri tarafından karşılanan Yavuz ilk olarak AK Parti İl Başkanlığı’nı ziyaret etti.

AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz’a teşkilatlar ve Çorum hakkında bilgilendirmede bulundu. Ardından da Turgut Özal İş Merkezi Konferans Salonu’nda düzenlenen Seçim İstişare Toplantısı’na geçildi. Basına kapalı yapılan toplantıya, il başkan yardımcıları, il yönetim kurulu üyeleri, ilçe başkanları, ilçe seçim işleri başkanları, il, ilçe seçim kurulu üyeleri, il, ilçe ve belde belediye başkanları ve AK Parti grup başkanvekilleri katıldı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz daha sonra ise Çorum Belediyesi’ni ziyaret etti.

Toplantının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Yusuf Ahlatcı, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın belirlediği 2023, 2053 ve 2071 hedefleri için projelerimizi Çorum’da istişare ettik. Genel Başkan Yardımcımız, Seçim İşleri Başkanı Sakarya Milletvekilimiz Ali İhsan Yavuz ve beraberindeki heyetle İl Seçim İşleri Komisyon toplantımızı gerçekleştirdik. Toplantıda hedeflerimizi ve kararlılığımızı bir kere daha teyit ettik. 2023’e çok daha güçlü ve kararlı şekilde hazırız. 2023’e daha 1 yıl var diyerek değil, yalnızca 1 günümüz kalmış gibi çalışacağız” görüşünü dile getirdi.

Belediye Başkanı Aşgın da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; “AK Parti Genel Başkan Yardımcımız-Seçim İşleri Başkanımız Ali İhsan Yavuz’u Belediyemizde misafir ettik. Şehrimiz ve hemşehrilerimiz için yaptığımız çalışmalarla ilgili bilgi verdik. Başkanımıza ziyaretleri için teşekkür ediyorum” dedi.



(Volkan SINAYUÇ)

